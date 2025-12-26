Czy mamy realny progres pomiędzy Ukrainą i Rosją?

-
Pat dyplomatyczny: Pomimo opracowania 20-punktowego planu ramowego w Miami, negocjacje pozostają w martwym punkcie; Rosja żąda całego Donbasu, podczas gdy Ukraina wyklucza oddanie terytoriów pozostających obecnie pod jej kontrolą.
-
Brak porozumienia w kwestii bezpieczeństwa: Prezydent Zełenski domaga się wiążących, zachodnich gwarancji bezpieczeństwa – warunek ten USA są gotowe spełnić, jednak dla Kremla pozostaje on nieprzekraczalną „czerwoną linią”.
-
Odbicie na rynku ropy: Cena ropy WTI wzrosła o 6% do poziomu 58 USD za baryłkę, co sugeruje, że rynki energii przestają wierzyć w rychłe zawarcie pokoju i przygotowują się na scenariusz kolejnych sankcji.
-
Pat dyplomatyczny: Pomimo opracowania 20-punktowego planu ramowego w Miami, negocjacje pozostają w martwym punkcie; Rosja żąda całego Donbasu, podczas gdy Ukraina wyklucza oddanie terytoriów pozostających obecnie pod jej kontrolą.
-
Brak porozumienia w kwestii bezpieczeństwa: Prezydent Zełenski domaga się wiążących, zachodnich gwarancji bezpieczeństwa – warunek ten USA są gotowe spełnić, jednak dla Kremla pozostaje on nieprzekraczalną „czerwoną linią”.
-
Odbicie na rynku ropy: Cena ropy WTI wzrosła o 6% do poziomu 58 USD za baryłkę, co sugeruje, że rynki energii przestają wierzyć w rychłe zawarcie pokoju i przygotowują się na scenariusz kolejnych sankcji.
US OPEN: US500 testuje historyczne szczyty dzięki wzrostom spółek technologicznych
Zelensky ma spotkać się z Trumpem w niedzielę. Kolejna nadzieja na przełom?
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (26.12.2025)
Wykres dnia - Srebro (26.12.25)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.