📆Czy podwyżka EBC umocni euro?

Podwyżka stóp procentowych na poziomie 25 punktów bazowych ze strony Europejskiego Banku Centralnego podczas dzisiejszego posiedzenia jest już praktycznie przesądzona i w pełni wyceniona przez rynek. Uwaga inwestorów przenosi się na to, co wydarzy się w kolejnych miesiącach. Niemniej potrzebna byłaby bardzo mocna i konkretna komunikacja, aby pobudzić euro do wzrostów. Nawet przy obecnie mocniejszej ocenie podwyżek w strefie euro niż w USA, para EURUSD pozostaje pod presją. Na co warto zwrócić uwagę przed dzisiejszą decyzją?

Dominacja jastrzębi: Wskaźnik dotyczący komunikacji ze strony europejskich bankierów (EBCspeak index, czyli autorska miara sentymentu banku centralnego od Bloomberg Economics) osiągnął najwyższy poziom od około dwóch i pół roku. Przedstawiciele EBC, tacy jak Schnabel czy Kazimir, jasno dawali do zrozumienia, że dalsze zacieśnianie polityki jest nieuniknione. Warto podkreślić, że EBC boi się powrotu sytuacji z 2022, dlatego teraz zdecyduje się na wcześniejszy, wyprzedzający ruch

Presja inflacji bazowej: Jastrzębią frakcję w EBC mocno wspiera majowy odczyt inflacji bazowej, która przyspieszyła do 2,5% r/r (z 2,2% w kwietniu).

Nowe prognozy: Rynek oczekuje, że zaktualizowane prognozy EBC będą nadal bazować na dwóch podwyżkach stóp w tym roku. Główny scenariusz zakłada ruch w czerwcu oraz kolejny we wrześniu, choć narastająca presja cenowa może skłonić część Rady Prezesów do forsowania terminu lipcowego. Wyraźne wskazanie na lipiec może doprowadzić do kolejnej próby ożywienia na EURUSD

Stagnacja gospodarcza w tle: Prognozy PKB dla strefy euro prawdopodobnie zostaną zrewidowane w dół. Dane za I kwartał 2026 roku przyniosły negatywne zaskoczenie. Zamiast oczekiwanego wzrostu o 0,1% PKB skurczył się o 0,2% . Ponadto wskaźniki PMI wykazują wyraźne pogorszenie koniunktury.

Dlaczego jastrzębi EBC może nie pomóc euro?

Obecnie kurs EURUSD oscyluje w granicach 1,1530 - 1,1550. EURUSD może zareagować wzrostem, jeśli Christine Lagarde wyśle mocny, jasny komunikat, iż do kolejnej podwyżki może dojść w lipcu, jeśli sytuacja na rynku energii nie ulegnie poprawie. Warto podkreślić, że podwyżka stóp procentowych może nie poprawić sytuacji w strefie euro, gdyż inflacja w tym momencie jest głównie powiązana z cenami energii, a nie z rozgrzaną gospodarką. Jednocześnie sama jedna podwyżka nie powinna kompletnie zatopić europejskiej gospodarki, choć najprawdopodobniej jej nie pomoże.

Patrząc obecnie na parę EURUSD możemy zauważyć, że para jest dobrze wyceniona względem dwuletniego spreadu rentowności, choć jednocześnie korelacja w ostatnich kilkunastu miesiącach, w szczególności kilku ostatnich wyraźnie spadła.

Zdecydowanie większy wpływ na notowania EURUSD jest związany z kształtowaniem się cen energii. EURUSD trzyma się wciąż relatywnie wysoko ze względu na to, że ceny gazu TTF nie zwiększyły się do poziomów trzycyfrowych. Poziom 50 EUR/MWh jest wysoki, patrząc na ostatnie 2-3 lata, ale jednocześnie dużo niższy niż w katastrofalnej sytuacji z 2022 roku.

Korelacja między EURUSD oraz TTF w krótkim terminie jest dosyć mocna. Obecnie wydaje się, że kurs EURUSD może być nieco niedowartościowany względem tego, gdzie znajduje się cena gazu, ale jednocześnie gaz jest relatywnie drogi patrząc z perspektywy ostatnich kilkunastu miesięcy. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Kluczowe poziomy techniczne

Jeśli dzisiejszy komunikat EBC nie przyniesie absolutnie przełomowych, skrajnie jastrzębich deklaracji (np. twardej zapowiedzi serii agresywnych podwyżek w lipcu i wrześniu), para EURUSD prawdopodobnie pozostanie w trendzie bocznym lub skieruje się na południe.

Kluczowe wsparcie: 1,1500 . W tym rejonie skumulowane są potężne wygasające opcje (tylko do poniedziałku roluje się tam łącznie około 8,5 mld euro), które działają na kurs jak silny magnes. Przełamanie tego poziomu otwiera drogę do marcowych minimów na 1,1411 .

Kluczowy opór: Aby euro mogło odzyskać realny, wzrostowy impet, kurs musiałby zamknąć się powyżej 25-dniowej średniej kroczącej (55-DMA), która znajduje się obecnie zbiega się z oporem przy poziomie 1,16, który dodatkowo potwierdzony jest przez zniesienie 61.8

Sama podwyżka i ewentualne sugestie dotyczące kolejnej podwyżki w tym roku to za mało. Deklaracja podwyżki w lipcu i wskazanie na serię podwyżkę mogłoby zmienić sytuację na EURUSD. Właśnie dlatego najważniejszym wydarzeniem z perspektywy dzisiejszego kalendarza będzie wypowiedź Christine Lagarde oraz publikacja prognoz makroekonomicznych.