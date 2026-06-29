Czy to już bessa na złocie❓ – LIVE 7:50⏰

- OIL bez reakcji na nowe napięcia
- US100 odbija po słabszym zamknięćiu tygodnia
- SILVER, GOLD pod presją
- OIL bez reakcji na nowe napięcia
- US100 odbija po słabszym zamknięćiu tygodnia
- SILVER, GOLD pod presją
W dzisiejszym webinarze:
- srebro poniżej wsparcia, walka na złocie
- fantastyczne wyniki Microna… problemem?
- święto w USA i tydzień pełen danych
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Poranna odprawa: Co dalej z AI play? (29.06.2026)
Podsumowanie dnia: S&P500 zamknie się z tygodniową stratą❓Sprawdź co sterowało dzisiaj rynkiem ⬇️
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu: EURUSD, Złoto, S&P500 (26.06.2026)
Nastroje konsumentów w USA poniżej prognoz
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