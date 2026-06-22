Dane z Polski pokazują stabilną inflację, ale dalszą zadyszkę u konsumenta

Główny Urząd Statystyczny całą serię danych makro za maj, które dotyczyły sprzedaży detalicznej, rynku pracy, inflacji konsumenckiej i produkcji konstrukcyjnej. Wygląda na to, że polski konsument ma się wciąż mocno, ale jednocześnie gorzej niż wskazywał na to rynkowy konsensus. Z kolei w przemyśle widać stabilizację cenową. Rynek pracy przynosi również stabilizację, choć z nieco mniejszą presją cenową niż oczekiwał tego rynek Kluczowe dane w pigułce: Sprzedaż detaliczna (realna) r/r: wzrost o 3,0% to spore rozczarowanie dla rynku, który spodziewał się dynamiki na poziomie +4,3% , przy poprzednij poziomie rzędu 1,3% r/r

Sprzedaż detaliczna m/m: spadek o 1,7% w ujęciu realnym, gdzie prognozowano łagodniejszy spadek o 0,9%, przy poprzedni spadku o 0,8%. To wciąż osuwanie się z wysokich poziomów sprzedaży z marca.

Sprzedaż nominalna r/r: wzrosła o 4,4% przy oczekiwaniach rynkowych na poziomie +6,7%.

Inflacja producencka (PPI) r/r: ceny produkcji przemysłowej wzrosły o 2,4% (zgodnie z konsensusem Bloomberga, minimalnie poniżej prognoz PAP na poziomie 2,5%). W kwietniu wskaźnik 2,1% po zrewidowaniu z 1,9%

Ceny w przemyśle m/m: 0,0% w ujęciu miesięcznym, choć ekonomiści spodziewali się wzrostu o 0,3%. Płace nieco przyspieszyły, ale mniej od oczekiwań. Źródło: Macrobond, XTB Zadyszka konsumpcji przy stabilizacji cen Majowe dane przynoszą lekki zimny prysznic dla optymistów. Sprzedaż detaliczna wyraźnie dostała zadyszki i okazała się słabsza od oczekiwań. Może to mieć miejsce ze względu na niepewność dotyczącą sytuacji na rynku paliw. Mimo solidnego wzrostu wynagrodzeń na rynku pracy, Polacy w maju podeszli do zakupów z dużą rezerwą. Spadek o 1,7% w ujęciu miesięcznym sugeruje, że konsumpcja prywatna może nie być aż tak agresywnym motorem napędowym gospodarki w tym kwartale, jak wcześniej malowano. Patrząc na rynek pracy, mamy lekki wzrost w porównaniu do kwietnia w ujęciu rocznym, ale jest on mniejszy od oczekiwań, co jest dobrą informacją z perspektywy długoterminowej inflacji. Dane z sektora produkcyjnego (PPI) dają moment wytchnienia. Choć roczny wskaźnik minimalnie podbił do 2,4% (głównie przez efekty bazy), to w ujęciu miesięcznym ceny w przemyśle całkowicie zamarły (0,0%). Dla Rady Polityki Pieniężnej to jasny sygnał: ze strony fabryk nie idzie obecnie żadna nowa, niepokojąca fala drożyzny, która mogłaby przełożyć się na skok inflacji konsumenckiej (CPI). Gospodarka po prostu jedzie na średnim biegu. Od początku dzisiejszej sesji obserwujemy osłabienie złotego względem dolara, co również widać na szerokim rynku. Źródło: xStation5



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