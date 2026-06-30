Dane z USA: Silny rynek pracy, słaby konsument

Dane makroekonomiczne z USA (16:30, 30.06.2026)
- Indeks pewności konsumenta "CB" (Czerwiec): 91,2 (Oczekiwano: 94,4; Poprzednio: 90,6)
- Dane z amerykańskiej gospodarki ponownie okazały się mieszane. Indeks pewności konsumentów dostarczany przez "Conference Board", wskazuje na kolejny niski poziom, utrzymując się w silnym trendzie spadkowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na rewizję odczytu o aż 3 punkty z poprzedniego miesiąca, co oznacza spadek pewności konsumentów do poziomów niewidzianych od pandemii COVID, a wcześniej, od ok. 2014 roku.
- JOLTS (Otwarte wakaty) (Maj) : 7,594m (Oczekiwano: 7,280m; Poprzednio: 7,585m)
- Lepszy obraz gospodarki prezentują dane o otwartych wakatach, które sygnalizują, że w gospodarce istotnie wzrosła ilość oferowanych miejsc pracy. Jest to drugi z rzędu, podwyższony odczyt, lecz warto przy tym zauważyć, że odczyty JOLTS wciąż pozostają daleko poniżej poziomów sprzed kilku lat.
Rynek reaguje niewielkim umocnieniem się Euro względem dolara po publikacji, co świadczyć może że rynek odczytuje dane jako netto-negatywne dla gospodarki USA.
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
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