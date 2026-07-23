Deklaracje bezrobocia w USA najniższe od 1969 r.

Cotygodniowe deklaracje bezrobocia (czyli initial jobless claims) wykazały spadek o 22 tys. do 187 tysięcy. To najniższy poziom od roku 1969.
- Konsensus zakładał wzrost do 211 tysięcy.
Wykres 1: Cotygodniowe dane o liczbie zadeklarowanych bezrobotnych w USA (2022 - 2026)
Źródło: XTB Research, 23.07.2026
Dane sygnalizują, że amerykański rynek pracy znajduje się w nieco lepszym stanie, niż oczekiwano, co jest dla dolara czynnikiem sprzyjającym, może bowiem otwierać furtkę do dalszych podwyżek stóp procentowych ze strony Fedu.
Reakcja na rynku walutowym
Reakcja pary EURUSD jest jednak stosunkowo niewielka. Odnotowaliśmy dziś spadek o 0,2% i przebicie poziomu 1,14, ruch przypisujemy jednak nie publikacji danych, a rosnącej awersji inwestorów względem ryzyka, która wspierana jest przez dalsze wzrosty ceny ropy naftowej. Za baryłkę Brenta zapłacić musimy już 99 dolarów.
Co dalej?
Publikacja zwiększa znaczenie zaplanowanego na 7 sierpnia raportu NFP. Ten ostatni, czerwcowy, wzbudził wśród inwestorów niepokój, wskazując na znacznie niższą od oczekiwań kreację nowych miejsc pracy (+49 tys. vs. +107 tys.) przy istotnej rewizji w dół danych za dwa ostatnie miesiące (-74 tys.).
- Warto jednak w tym kontekście zaznaczyć, że trzymiesięczna średnia pozostała wówczas na zdrowym poziomie (+111 tys.) ze względu na silne odczyty z kwietnia oraz maja, co sprawiło, że nie interpretowaliśmy odczytu jako swego rodzaju zwiastunu ochłodzenia na rynku pracy w USA.
Wykres 2: Zmiana liczby wakatów w sektorach pozarolniczych (NFP) oraz subkomponent ISM PMI dot. zatrudnienia (2023 - 2026)
Źródło: XTB Research, 23.07.2026
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