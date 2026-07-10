Dlaczego debiut SK Hynix na Nasdaq jest ważniejszy, niż może się wydawać?

SK Hynix rozpoczyna dziś notowania na Nasdaq pod tickerem SKHY, otwierając nowy rozdział zarówno w historii spółki, jak i całego sektora półprzewodników. Oferta o wartości około 26,5 mld dolarów należy do największych zagranicznych debiutów w historii amerykańskiego rynku kapitałowego i stanowi kolejny dowód na to, jak silnie globalny kapitał koncentruje się wokół infrastruktury sztucznej inteligencji.

W naszych wcześniejszych analizach zwracaliśmy uwagę, że wejście SK Hynix na Wall Street może okazać się znacznie ważniejsze niż samo pozyskanie kapitału. Dzisiejszy debiut jest pierwszym sprawdzianem tej tezy. Amerykańscy inwestorzy zyskują bezpośredni dostęp do światowego lidera rynku pamięci HBM, czyli komponentów, bez których rozwój nowoczesnych akceleratorów AI i centrów danych nie byłby możliwy. Dotychczas inwestowanie w SK Hynix wymagało ekspozycji na koreański rynek. Teraz ta bariera znika.

To może mieć istotne znaczenie również z perspektywy wyceny spółki. Od lat mówi się o tzw. Korea Discount, czyli dyskoncie, z jakim notowane są południowokoreańskie przedsiębiorstwa względem ich globalnych odpowiedników. Obecność na Nasdaq daje SK Hynix szansę na dotarcie do znacznie szerszego grona inwestorów instytucjonalnych, funduszy pasywnych oraz ETF-ów skoncentrowanych na sektorze AI. Podobny mechanizm w przeszłości obserwowaliśmy w przypadku TSMC, którego amerykańskie notowania znacząco zwiększyły zainteresowanie spółką wśród zagranicznych inwestorów.

Sama oferta wpisuje się również w znacznie szerszy trend. Wall Street coraz wyraźniej zmienia sposób postrzegania producentów pamięci. Nie tak dawno segment DRAM był utożsamiany przede wszystkim z cyklicznością rynku komputerów osobistych i smartfonów. Dziś pamięci HBM stały się jednym z najbardziej strategicznych elementów infrastruktury AI, a SK Hynix kontroluje duży kawałek globalnego rynku tego segmentu pod względem przychodów, pozostając jednocześnie najważniejszym dostawcą dla Nvidii.

To właśnie ta zmiana narracji wydaje się najciekawszym elementem całej historii. Inwestorzy coraz częściej wyceniają producentów pamięci nie jako klasyczne spółki półprzewodnikowe, lecz jako firmy infrastrukturalne, których rozwój jest bezpośrednio powiązany z wieloletnim boomem na sztuczną inteligencję. W tym samym gronie znajdują się dziś Nvidia, TSMC czy ASML, czyli firmy przedsiębiorstwa odpowiadające za kluczowe elementy całego ekosystemu AI.

Debiut na Nasdaq wzmacnia również możliwości finansowania dalszego rozwoju. SK Hynix realizuje obecnie jeden z największych programów inwestycyjnych w swojej historii, obejmujący budowę nowych zakładów produkcyjnych oraz zakup kolejnych systemów litograficznych EUV od ASML. Łączne nakłady liczone są w dziesiątkach bilionów wonów i mają przygotować spółkę na kolejną falę wzrostu popytu na pamięci HBM.

Rynek pozostaje jednak bardzo wymagający. Wyceny całego sektora AI zakładają utrzymanie wysokiego tempa inwestycji przez największych hyperscalerów, a jednocześnie Samsung i Micron intensywnie rozwijają własne rozwiązania HBM. Oznacza to, że SK Hynix będzie musiał nie tylko zwiększać moce produkcyjne, ale również utrzymać przewagę technologiczną, która w ostatnich latach pozwoliła spółce stać się najważniejszym partnerem Nvidii.

Dzisiejszy debiut można więc traktować jako coś więcej niż kolejną dużą ofertę publiczną. To moment, w którym amerykański rynek kapitałowy otwiera się na spółkę będącą jednym z filarów globalnej infrastruktury AI. Jeżeli Wall Street zacznie wyceniać SK Hynix w podobny sposób jak pozostałych liderów tego ekosystemu, wejście na Nasdaq może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii spółki. Nie ze względu na sam pozyskany kapitał, ale ze względu na trwałą zmianę sposobu, w jaki patrzą na nią inwestorzy.

Źródło: xStation5