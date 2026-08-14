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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
12:08 · 14 sierpnia 2026

Drugi szacunek PKB strefy euro zgodny z oczekiwaniami 🔼

PKB strefy euro wzrósł w II kwartale o 0,4% k/k, zgodnie z prognozą i tyle samo co w poprzednim kwartale.

  • W ujęciu rocznym PKB strefy euro wzrósł o 1%, zgodnie z oczekiwaniami rynku oraz poprzednim odczytem na poziomie 1%.
  • Zatrudnienie w strefie euro wzrosło o 0,1% k/k, utrzymując tempo z poprzedniego kwartału.
  • Bilans handlowy strefy euro wyniósł 8,6 mld EUR wobec deficytu 7,8 mld EUR poprzednio (wg. danych niewyrównanych sezonowo).
15 sierpnia 2026, 14:47

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