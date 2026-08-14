Drugi szacunek PKB strefy euro zgodny z oczekiwaniami 🔼

PKB strefy euro wzrósł w II kwartale o 0,4% k/k, zgodnie z prognozą i tyle samo co w poprzednim kwartale.
- W ujęciu rocznym PKB strefy euro wzrósł o 1%, zgodnie z oczekiwaniami rynku oraz poprzednim odczytem na poziomie 1%.
- Zatrudnienie w strefie euro wzrosło o 0,1% k/k, utrzymując tempo z poprzedniego kwartału.
- Bilans handlowy strefy euro wyniósł 8,6 mld EUR wobec deficytu 7,8 mld EUR poprzednio (wg. danych niewyrównanych sezonowo).
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