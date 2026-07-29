Dwucyfrowe wzrosty po wynikach w Europie: Electrolux, Alten, Hexagon

Środowa sesja przynosi dwucyfrowe wzrosty notowań trzech europejskich spółek. W każdym przypadku katalizatorem było wyraźne przebicie wcześniejszych oczekiwań, choć jakość pozytywnych sygnałów jest zróżnicowana.
Electrolux zyskiwał około 20% po niemal dwukrotnym przebiciu prognoz operacyjnych.
- Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych wzrósł do 1,20 mld SEK wobec oczekiwanych 617 mln SEK, a sprzedaż organiczna zwiększyła się o 2%.
- Wynik pokazuje efekty programu oszczędnościowego, który poprawił rezultat o 1,4 mld SEK.
- Nie wynika to jednak w całości z poprawy modelu spółki, bo około 484 mln SEK pochodziło ze zwrotu ceł w USA oraz zmiany programu świadczeń zdrowotnych.
Najważniejszym i trwałym sygnałem fundamentalnym pozostaje jednak optymalizacja kosztowa i FCF, a nie odbicie popytu w Ameryce Północnej, gdzie sprzedaż organiczna spadła o 3%.
Wykres ELUXB.SE (D1
Mimo dużego wzrostu, w perspektywie długoterminowej, wzrostu ceny trudno dostrzec. Patrząc na wykres w sposób optymistyczny, można dopatrzeć się oddalenia od dolnej granicy kanału trendu spadkowego. Źródło: xStation5
Alten rósł około 15% po wyraźnym podniesieniu prognoz na 2026 rok.
- Sprzedaż w drugim kwartale zwiększyła się organicznie o 3,2%.
- Spółka podniosła całoroczne oczekiwania z okolicy 0% do wzrostu o 1,4–1,8%,
- Marża operacyjna ma sięgnąć około 9%, wzrost względem 8,5% w 2025 roku.
- Poprawę napędzają przede wszystkim lotnictwo, obronność, bezpieczeństwo i kolej.
To klasyczny przypadek przeszacowania wcześniejszego, bardzo niskiego scenariusza bazowego, po którym następuje gwałtowna korekta oczekiwań w górę.
Wykres ATE.FR (D1)
Ostatnie wzrosty pokazują wyraźne wybicie z długoterminowego kanału spadkowego. Obecny poziom może być dobrą bazą pod wzrosty – jeśli spółce uda się w dalszym ciągu poprawiać wyniki. Źródło: xStation5
Hexagon zyskiwał ponad 10% po świetnym wyniku za Q2 2026
- Wzrost organiczny wyniósł 12%, niemal dwukrotnie więcej od oczekiwanych 6,4%.
- Przychody sięgnęły 1,05 mld euro wobec konsensusu 1,01 mld euro.
- Skorygowany EBIT wyniósł 272 mln euro wobec oczekiwanych 261 mln euro.
Katalizatorem był bardzo silny popyt ze strony przemysłu lotniczego i obronnego. Dodatkowym wsparciem jest wysoki portfel zamówień oraz ukończony przed czasem program konsolidacji/restrukturyzacji kosztów.
Wykres HEXAB.SE (D1)
Pozytywne wyniki pokazują siłę spółki i wspierają wyceny, jednak cena wciąż pozostaje w dolnym zakresie szerokiej konsolidacji. Źródło: xStation5
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