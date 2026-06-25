El Niño - Czym jest, i jak wpłynie na ceny surowców 🌡️

El Niño potrafi przesuwać ceny surowców na całym świecie… a rynek często zaczyna reagować, zanim skutki pojawią się w danych 🌍 Zmiany temperatur oceanów wpływają na pogodę, susze, powodzie i plony, a przez to na ceny kawy, kakao, cukru, zbóż, energii i metali 📈 Starszy Analityk Rynku Surowcowego, Michał Stajniak, odpowie na pytanie, dlaczego El Niño jest jednym z najważniejszych zjawisk pogodowych dla inwestorów surowcowych? 🔎 Z materiału dowiesz się m.in.: • czym właściwie jest El Niño i dlaczego zmienia globalne warunki pogodowe 🌡️ • które towary są najbardziej wrażliwe na susze, powodzie i anomalie pogodowe 🌾 • jak El Niño wpływa na ceny kawy, kakao, cukru, zbóż i energii 💰 • dlaczego rynek towarowy często dyskontuje ryzyko pogodowe z wyprzedzeniem ⚠️ • czy obecne warunki mogą oznaczać kolejną falę zmienności na rynku surowców 🚀 🎥 Zobacz materiał:

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