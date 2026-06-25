  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
18:42 · 25 czerwca 2026

El Niño - Czym jest, i jak wpłynie na ceny surowców 🌡️

El Niño potrafi przesuwać ceny surowców na całym świecie… a rynek często zaczyna reagować, zanim skutki pojawią się w danych 🌍

Zmiany temperatur oceanów wpływają na pogodę, susze, powodzie i plony, a przez to na ceny kawy, kakao, cukru, zbóż, energii i metali 📈

Starszy Analityk Rynku Surowcowego, Michał Stajniak, odpowie na pytanie, dlaczego El Niño jest jednym z najważniejszych zjawisk pogodowych dla inwestorów surowcowych?

🔎 Z materiału dowiesz się m.in.:

• czym właściwie jest El Niño i dlaczego zmienia globalne warunki pogodowe 🌡️

• które towary są najbardziej wrażliwe na susze, powodzie i anomalie pogodowe 🌾

• jak El Niño wpływa na ceny kawy, kakao, cukru, zbóż i energii 💰

• dlaczego rynek towarowy często dyskontuje ryzyko pogodowe z wyprzedzeniem ⚠️

• czy obecne warunki mogą oznaczać kolejną falę zmienności na rynku surowców 🚀

🎥 Zobacz materiał:

 

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