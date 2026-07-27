Cena Ethereum rośnie dzisiaj wraz z osłabiającym się dolarem. Patrząc przez pryzmat majorsów na rynku krypto, Ethereum jest dzisiaj jedną z mocniejszych kryptowalut, zbliżając się do poziomu 2000 USD. Ethereum potencjalnie wybija się dzisiaj ze spadkowego trendu, który jest widoczny na rynku od września 2025 roku. W przeciągu jednego miesiąca obserwujemy wzrost na poziomie niemal 25%. W tym samym czasie Bitcoin zyskuje ok. 10%.

Miesięczne zmiany Ethereum. Lipiec może być najmocniejszym miesiącem dokładnie od jednego roku.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

1. Główne czynniki wzrostu kursu Ethereum

Strukturalna presja podażowa ( Supply Squeeze Wskaźnik stakingu ETH osiągnął rekordowy poziom 34% . Zablokowanie tak dużej części podaży, w połączeniu z rosnącym spalaniem opłat ( ):. Zablokowanie tak dużej części podaży, w połączeniu z rosnącym spalaniem opłat ( Gas ) w sieciach Layer 2 i DeFi oraz spadającymi rezerwami na giełdach spot, znacząco ogranicza płynność rynkową po stronie sprzedaży.

Powrót kapitału do ETF-ów: Po słabszym okresie na przełomie czerwca i lipca, amerykańskie spotowe fundusze ETF na ETH i BTC zanotowały dodatnie przepływy netto w drugiej połowie miesiąca.

Deeskalacja geopolityczna i Short Squeeze : Tymczasowe wstrzymanie wzajemnych ataków między USA a Iranem poprawiło globalny apetyt na ryzyko. Wywołało to kaskadę likwidacji krótkich pozycji na rynku kryptowalut o wartości ponad $160 mln w ciągu 24 godzin.

Skumulowane 20 dniowe zakupy funduszy typu ETF na ETH wzrosły powyżej 300 mln USD. Potencjalnie mogą w najbliższym czasie być najwyższe od listopada 2025 roku.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

2. Kluczowy katalizator dla rynku: decyzja Fed (28–29 lipca 2026)

Mimo silnych fundamentów, najbliższa kierunkowość ceny ETH zależy od wyniku posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FOMC).

Scenariusz Fed: Brak zmian stóp (68,5%). Potencjalne wybicie poziomu 2 000 USD, ale ryzyko braku stałego utrzymania się powyżej tego oporu bez nowego wolumenu i nowych motorów napędowych dla rynku krypto.

Scenariusz Fed: Podwyżka o 25 bps (31,5%). Realizacja zysków i natychmiastowa korekta cenowa. Częściowo ten scenariusz może się zrealizować, jeśli Kevin Warsh zapowie, że podwyżki nadchodzą.

Scenariusz Fed: Obniżka stóp (scenariusz nieprawdopodobny). Silny impuls wzrostowy z celem technicznym w rejonie majowych szczytów przy 2 400 USD (+20%). Niemniej częściowo ten scenariusz może się zrealizować, jeśli Kevin Warsh będzie gołębi w trakcie konferencji.

3. Czynniki ryzyka

Zmienność sentymentu instytucjonalnego: Mimo tygodniowych napływów netto do ETF-ów, końcówka ubiegłego tygodnia przyniosła nagłe odpływy, zarówno po stronie BTC, jak i ETH (ponad $465 mln z samych ETF-ów BTC w dwa dni), co wskazuje na to, że inwestorzy instytucjonalni wciąż szybko realizują zyski przed wydarzeniami makroekonomicznymi.

Unijne i amerykańskie tło regulacyjne: Prace nad amerykańską ustawą Clarity Act opóźniają się z powodu sporów politycznych w Kongresie, co wprowadza dodatkową niepewność prawną.

4. Podsumowanie

Ethereum znajduje się w kluczowym punkcie. Jeśli inwestorom uda się trwale przełamać psychologiczną barierę $2000 przy wsparciu gołębiego komunikatu ze strony Fed, techniczny cel układu wzrostowego znajduje się na poziomie $2400 (okolice zniesienia 23.6). Jastrzębi sygnał ze strony Rezerwy Federalnej może jednak wywołać szybkie cofnięcie w stronę ostatnich wsparć.

Źródło: xStation