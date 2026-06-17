Akcje europejskich producentów samochodów znalazły się w środę pod presją po tym, jak BMW wyraźnie obniżyło prognozy finansowe na 2026 rok.

Ostrzeżenie niemieckiego koncernu uderzyło nie tylko w notowania samego BMW, ale wywołało też obawy o inne spółki z tego segmentu rynku, przede wszystkim Mercedesa-Benz oraz Volkswagena.

BMW traci ponad 6%, Mercedes traci ponad 3%, Volkswagen spada o ponad 1%. Przecena pokazuje, że inwestorzy traktują problemy BMW nie jako ryzyko specyficzne dla spółki, lecz jako sygnał ostrzegawczy dla całego sektora motoryzacyjnego. Rynek zaczyna również coraz mocniej wyceniać scenariusz, w którym presja ze strony chińskiej konkurencji, słabnący popyt na auta spalinowe oraz rosnące obciążenia geopolityczne będą problemem strukturalnym, a nie przejściowym.

BMW znacznie obniżyło prognozę marży EBIT w segmencie motoryzacyjnym na 2026 rok do 1-3% z wcześniejszych 4-6%. Spółka zapowiedziała również, że zysk brutto grupy spadnie o ponad 15%. Wcześniej BMW oraz rynek oczekiwały jedynie umiarkowanego pogorszenia wyniku.

Głównym powodem rewizji prognoz ma być pogłębienie spowolnienia w Chinach, szczególnie w segmencie samochodów spalinowych. Dodatkowym czynnikiem presji pozostaje wojna w Iranie, która według spółki znacznie podniosła koszty energii i pogorszyła globalne nastroje konsumenckie bardziej, niż zakładano wcześniej.

Analitycy Barclays wskazali, że to Mercedes może szczególnie mocno odczuć negatywny efekt porównawczy. Wynika to z podobnej ekspozycji na Chiny oraz wrażliwości na globalne pogorszenie popytu w segmencie aut premium. Mercedes nie zaktualizował jednak dotychczas własnych prognoz.

To już trzecia rewizja zysków BMW związana z Chinami w ciągu ostatnich dwóch lat, co podważa wcześniejszy obraz spółki jako stabilnej. Budzi to też pytania o dalszą obecność europejskich spółek na chińskim rynku, oraz ich konkurowanie z lokalnymi odpowiednikami wspieranymi przez rząd.

BMW.DE (D1)

Sytuacja spółki na wykresie wygląda dość ponuro. Od lokalnego szczytu z początku roku, wyceny straciły ponad 30%. “Krzyż śmierci” z okresu kwietnia sprowadził wyceny najniżej od końcówki 2020 roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że poziomy RSI osiągają już poziomy skrajne (24,6), co wspiera scenariusz - przynajmniej chwilowego - odbicia. Źródło: xStation5