Wykres dnia: GBPUSD cofa się po słabszym PKB z Wielkiej Brytanii. Trend boczny nie do złamania? (13.08.2026)

Funt przerywa dobrą passę po publikacji najnowszych danych PKB z Wielkiej Brytanii. Tempo wzrostu gospodarczego zauważalnie zwolniło, choć dane za czerwiec wskazują na dość wytrwałego konsumenta. Rentowności brytyjskich obligacji pozostają w dużej mierze bez zmian, jednak uwięziony w konsolidacji GBPUSD otrzymał powód do kontynuacji spadków po odbiciu się od najbliższego oporu.
Analiza techcznicna: GBPUSD (D1)
GBPUSD handluje w zabetonowanym trendzie bocznym, który częściowo odzwierciedla niepewność wobec polityki monetarnej w obu gospodarkach, a kurs aktualnie znajduje się w tym samym miejscu co na początku roku.
Po wczorajszych wybiciu lokalnego szczytu przy 1.3545, notowania testują aktualnie zniesienie 23,6% Fibonacciego (1,3480), które pokrywa się z 10-dniową wykładniczą śrendią kroczącą (EMA10; zółty). Utrzymanie się ceny powyżej wiązki średnich EMA10, EMA30 i EMA100 (1,3400–1,3470) będzie kluczowe dla utrzymania ostatniego odbicia, i próby przełamania trendu bocznego. Wskaźnik RSI (14) na poziomie 58,2 daje przestrzeń do wzrostów, choć brak byczego impulsu z danych makro oznacza również brak trampoliny do silnego podbicia. Głównym oporem pozostaje lokalny szczyt przy 1,3545, zaś kluczowe wsparcie stanowi poziom 1,3440 (38,2% Fibo).
Źródło: xStation5
Co kształtuje dziś notowania GBPUSD:
-
Tempo wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii wyhamowało w II kwartale do 0,4% z 0,6% I kwartale. Sam czerwiec okazał się lepszy od prognoz – gospodarka urosła 0,3% wbrew oczekiwanemu spadkowi o 0,1%.
-
Wzrost był w przeważającej mierze napędzany przez 0,5-procentowy skok w sektorze usług, na czele z 2,7-procentowym wzrostem w branży informacji i komunikacji. Sektor budowlany odnotował wzrost o 0,3%, natomiast produkcja przemysłowa pozostała na niezmienionym poziomie w skali kwartału.
-
Za wytrwałość brytyjskiej gospodarki odpowiadają przede wszystkim konsumenci, którzy nie wyhamowali wydatków, zachęceni słoneczną pogodą i atmosferą mundialu. Skorzystał głównie drobny handel, gastronomia i przemysł reklamowy. Odporność może jednak stopniowo parować, gdy zakłócenia wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz 13-procentowy wzrost limitu cen energii uderzą w budżety domowe. Kanclerz John Healey podkreślił konieczność stymulowania wzrostu w całym kraju w obliczu utrzymujących się wyzwań.
PILNE: Inflacja PPI poniżej prognoz 🗽 US500 reaguje
Kawa spada 5% na ICE 📉 Rynek realizuje zyski mimo niskich zapasów Arabiki
🚩 Kontrakty na sok pomarańczowy bliskie wieloletnich minimów - co pokazuje raport CoT?
🛢️Ropa pod presją wobec nieoczekiwanego wzrostu zapasów w USA
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.