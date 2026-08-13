Wykres dnia: GBPUSD cofa się po słabszym PKB z Wielkiej Brytanii. Trend boczny nie do złamania? (13.08.2026)

Funt przerywa dobrą passę po publikacji najnowszych danych PKB z Wielkiej Brytanii. Tempo wzrostu gospodarczego zauważalnie zwolniło, choć dane za czerwiec wskazują na dość wytrwałego konsumenta. Rentowności brytyjskich obligacji pozostają w dużej mierze bez zmian, jednak uwięziony w konsolidacji GBPUSD otrzymał powód do kontynuacji spadków po odbiciu się od najbliższego oporu.

Analiza techcznicna: GBPUSD (D1)

GBPUSD handluje w zabetonowanym trendzie bocznym, który częściowo odzwierciedla niepewność wobec polityki monetarnej w obu gospodarkach, a kurs aktualnie znajduje się w tym samym miejscu co na początku roku.

Po wczorajszych wybiciu lokalnego szczytu przy 1.3545, notowania testują aktualnie zniesienie 23,6% Fibonacciego (1,3480), które pokrywa się z 10-dniową wykładniczą śrendią kroczącą (EMA10; zółty). Utrzymanie się ceny powyżej wiązki średnich EMA10, EMA30 i EMA100 (1,3400–1,3470) będzie kluczowe dla utrzymania ostatniego odbicia, i próby przełamania trendu bocznego. Wskaźnik RSI (14) na poziomie 58,2 daje przestrzeń do wzrostów, choć brak byczego impulsu z danych makro oznacza również brak trampoliny do silnego podbicia. Głównym oporem pozostaje lokalny szczyt przy 1,3545, zaś kluczowe wsparcie stanowi poziom 1,3440 (38,2% Fibo).

Źródło: xStation5

Co kształtuje dziś notowania GBPUSD: