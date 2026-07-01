EURUSD odbija po danych PMI dla przemysłu w Europie 🇪🇺 Koniec presji cenowej w sektorze❓

Sektor przemysłowy strefy euro wykazał się zaskakującą odpornością pod koniec pierwszego półrocza 2026. Choć główny wskaźnik S&P Global PMI dla przemysłu w strefie euro obniżył się w czerwcu do czteromiesięcznego minimum na poziomie 51,4 pkt (z 51,6 pkt w maju), już piąty miesiąc z rzędu utrzymał się powyżej granicy 50 pkt, sygnalizując dalszą ekspansję sektora pomimo turbulencji związanych z wojną na Bliskim Wschodzie.
Dane wskazują jednak na bardziej złożony obraz. Produkcja przemysłowa nadal przyspiesza, problemy w łańcuchach dostaw stopniowo słabną, a spadek cen energii przynosi producentom długo wyczekiwaną ulgę.
EURUSD nieznacznie umocnił się po publikacji wyższych od oczekiwań odczytów inflacji z Francji, Niemiec oraz całej strefy euro. Mimo to para pozostaje uwięziona w przedziale 1,1380–1,1430, a inwestorzy czekają na kolejne impulsy do wskazania konkretnego kierunkuy, w tym publikację inflacji HICP dla strefy euro, raport ADP z amerykańskiego rynku pracy oraz panel prezesów banków centralnych podczas forum w Sintrze. Presja wzrostowa może się nasilić, jeśli EUR/USD zdoła wybić się ponad kluczowe średnie kroczące EMA. W momencie przygotowywania komentarza para traci około 0,15%. Źródło: xStation5.
Produkcja rośnie mimo wciąż słabego popytu
Pomimo niewielkiego spadku głównego wskaźnika PMI, rzeczywista produkcja przemysłowa wyraźnie przyspieszyła. Miniony kwartał okazał się najlepszym okresem dla produkcji w przemyśle strefy euro od początku 2022 roku.
-
Produkcja nabiera tempa: subindeks produkcji wzrósł do 51,7 pkt z 51,3 pkt miesiąc wcześniej, osiągając najwyższy poziom od dwóch miesięcy. Był to jednocześnie szósty z rzędu miesiąc wzrostu wolumenu produkcji.
-
Zróżnicowanie między krajami: wzrost produkcji odnotowano w większości gospodarek strefy euro. Wyjątek stanowiły jedynie Hiszpania i Francja, gdzie aktywność produkcyjna nie zwiększyła się w czerwcu.
-
Popyt pozostaje kruchy: nowe zamówienia powróciły do wzrostów po stagnacji w maju, jednak skala odbicia była niewielka. Największym obciążeniem pozostaje popyt eksportowy (obejmujący również handel wewnątrz strefy euro), który drugi miesiąc z rzędu się kurczył.
-
Łańcuchy dostaw stopniowo się stabilizują: wskaźnik czasu dostaw od dostawców osiągnął najwyższy poziom od trzech miesięcy, sugerując stopniową poprawę sytuacji logistycznej. Mimo to możliwości dostawców pozostają mocno ograniczone, a terminy dostaw są nadal wyraźnie dłuższe niż przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Presja kosztowa słabnie, a redukcje zatrudnienia wyhamowują
Jednym z najważniejszych wniosków z czerwcowego badania było wyraźne osłabienie presji kosztowej, głównie za sprawą silnego spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych.
-
Najniższa inflacja kosztów od marca: choć koszty produkcji pozostają wysokie, tempo wzrostu cen nakładów wyraźnie spowolniło, przerywając trend wzrostowy utrzymujący się od września ubiegłego roku.
-
Mniejsza presja na podwyżki cen wyrobów: wraz ze spadkiem kosztów przedsiębiorstwa ograniczyły tempo podnoszenia cen swoich produktów. W efekcie inflacja cen producentów obniżyła się do najniższego poziomu od trzech miesięcy.
-
Redukcje zatrudnienia wyhamowują: liczba pracowników w przemyśle nadal spadała, jednak tempo zwolnień było wyraźnie niższe niż w maju.
-
Poprawa nastrojów przedsiębiorstw: oczekiwania dotyczące przyszłej produkcji wzrosły do najwyższego poziomu od czterech miesięcy, kontynuując odbicie po kwietniowym, 17-miesięcznym minimum. Mimo poprawy prognozy na najbliższy rok pozostają nieco poniżej swojej długoterminowej średniej.
Ceny kakao znowu rosną. Czekolada będzie jeszcze droższa?
Wykres dnia: Złoto nurkuje poniżej 4000 USD pod presją jastrzębiego Fed 🟡 📉 (01.07.2026)
Przegląd rynkowy: Spółki zbrojeniowe odbijają mimo mieszanych nastrojów w Europie 🔼 Rheinmetall rośnie 4%
PULS GPW: KGHM i Budimex tracą, w tle słaby PMI.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.