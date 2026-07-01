EURUSD odbija po danych PMI dla przemysłu w Europie 🇪🇺 Koniec presji cenowej w sektorze❓

Sektor przemysłowy strefy euro wykazał się zaskakującą odpornością pod koniec pierwszego półrocza 2026. Choć główny wskaźnik S&P Global PMI dla przemysłu w strefie euro obniżył się w czerwcu do czteromiesięcznego minimum na poziomie 51,4 pkt (z 51,6 pkt w maju), już piąty miesiąc z rzędu utrzymał się powyżej granicy 50 pkt, sygnalizując dalszą ekspansję sektora pomimo turbulencji związanych z wojną na Bliskim Wschodzie.

Dane wskazują jednak na bardziej złożony obraz. Produkcja przemysłowa nadal przyspiesza, problemy w łańcuchach dostaw stopniowo słabną, a spadek cen energii przynosi producentom długo wyczekiwaną ulgę.

EURUSD nieznacznie umocnił się po publikacji wyższych od oczekiwań odczytów inflacji z Francji, Niemiec oraz całej strefy euro. Mimo to para pozostaje uwięziona w przedziale 1,1380–1,1430, a inwestorzy czekają na kolejne impulsy do wskazania konkretnego kierunkuy, w tym publikację inflacji HICP dla strefy euro, raport ADP z amerykańskiego rynku pracy oraz panel prezesów banków centralnych podczas forum w Sintrze. Presja wzrostowa może się nasilić, jeśli EUR/USD zdoła wybić się ponad kluczowe średnie kroczące EMA. W momencie przygotowywania komentarza para traci około 0,15%. Źródło: xStation5.

Produkcja rośnie mimo wciąż słabego popytu

Pomimo niewielkiego spadku głównego wskaźnika PMI, rzeczywista produkcja przemysłowa wyraźnie przyspieszyła. Miniony kwartał okazał się najlepszym okresem dla produkcji w przemyśle strefy euro od początku 2022 roku.

Produkcja nabiera tempa: subindeks produkcji wzrósł do 51,7 pkt z 51,3 pkt miesiąc wcześniej, osiągając najwyższy poziom od dwóch miesięcy. Był to jednocześnie szósty z rzędu miesiąc wzrostu wolumenu produkcji.

Zróżnicowanie między krajami: wzrost produkcji odnotowano w większości gospodarek strefy euro. Wyjątek stanowiły jedynie Hiszpania i Francja, gdzie aktywność produkcyjna nie zwiększyła się w czerwcu.

Popyt pozostaje kruchy: nowe zamówienia powróciły do wzrostów po stagnacji w maju, jednak skala odbicia była niewielka. Największym obciążeniem pozostaje popyt eksportowy (obejmujący również handel wewnątrz strefy euro), który drugi miesiąc z rzędu się kurczył.

Łańcuchy dostaw stopniowo się stabilizują: wskaźnik czasu dostaw od dostawców osiągnął najwyższy poziom od trzech miesięcy, sugerując stopniową poprawę sytuacji logistycznej. Mimo to możliwości dostawców pozostają mocno ograniczone, a terminy dostaw są nadal wyraźnie dłuższe niż przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Presja kosztowa słabnie, a redukcje zatrudnienia wyhamowują

Jednym z najważniejszych wniosków z czerwcowego badania było wyraźne osłabienie presji kosztowej, głównie za sprawą silnego spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych.