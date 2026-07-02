Fatalne dane NFP 🚨USD traci 📉

14:30 Dane o zatrudnieniu i płacach z USA (Czerwiec)
- Zatrudnienie pozarolnicze: 57k (Oczekiwano: 114k; Poprzednio; 172k)
- Zatrudnienie pozarolnicze w sektorze prywatnym: 49k (Oczekiwano: 110k; Poprzednio: 120k)
- Stopa bezrobocia: 4,2% (Oczekiwano: 4,3%; Poprzednio: 4,3%)
- Partycypacja w rynku pracy: 61,5% (Poprzednio: 61,8%)
- Średnie przepracowane godzinny tygodniowo: (Poprzednio: 34,3)
- Średnie zarobki godzinowe Y/Y: 3,5% (Oczekiwano: 3,5; Poprzednio: 3,4%)
- Wstępne wnioski o zasiłek - tygodniowo: 215k (Oczekiwano: 219k; Poprzednio: 215k)
- Ponowne wnioski o zasiłek - tygodniowo: 1814k (Oczekiwano: 1810k; Poprzednio: 1821k)
Zatrudnienie pozarolnicze wzrosło tylko o 57 tys. wobec oczekiwanych 114 tys. i poprzednich 172 tys. To duże rozczarowanie. Jeszcze ważniejsze jest to, że sektor prywatny dodał tylko 49 tys. miejsc pracy wobec oczekiwanych 110 tys.
Na pierwszy rzut oka pozytywnie wygląda spadek stopy bezrobocia do 4,2% wobec oczekiwanych 4,3%, ale tutaj trzeba uważać. Jednocześnie partycypacja spadła z 61,8% do 61,5%, więc niższe bezrobocie może częściowo wynikać z tego, że część osób wypadła z rynku pracy, a nie z tego, że gospodarka generuje silniejszy popyt na pracowników.
Średnie zarobki godzinowe wzrosły o 3,5% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, ale powyżej poprzedniego 3,4%. To oznacza, że presja płacowa nie przyspiesza mocno, ale też nie schładza się na tyle szybko, by Fed mógł całkowicie zignorować ryzyko inflacyjne.
Wstępne wnioski 215 tys. są minimalnie poniżej oczekiwań, a ponowne wnioski 1814 tys. są blisko konsensusu. Firmy mniej zatrudniają, ale na razie nie widać gwałtownego wzrostu zwolnień.
Dane zwiększają argument za łagodniejszą polityką, bo rynek pracy wyraźnie traci impet. Widać to w reakcji rynku, EURUSD zyskuje ponad 0,5%.
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
Pszenica zyskuje 3 sesje z rzędu 🔼 Najsłabsze zbiory w USA od 1877 roku - co dalej?
🟡Złoto odzyskuje blask dzięki słabym NFP
OpenAI przekaże 5% udziałów Trumpowi?
NFP: Kluczowy moment dla dolara
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.