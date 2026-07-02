Fatalne dane NFP 🚨USD traci 📉

14:30 Dane o zatrudnieniu i płacach z USA (Czerwiec)

Zatrudnienie pozarolnicze: 57k (Oczekiwano: 114k; Poprzednio; 172k)

Zatrudnienie pozarolnicze w sektorze prywatnym: 49k (Oczekiwano: 110k; Poprzednio: 120k)

Stopa bezrobocia: 4,2% (Oczekiwano: 4,3%; Poprzednio: 4,3%)

Partycypacja w rynku pracy: 61,5% (Poprzednio: 61,8%)

Średnie przepracowane godzinny tygodniowo: (Poprzednio: 34,3)

Średnie zarobki godzinowe Y/Y: 3,5% (Oczekiwano: 3,5; Poprzednio: 3,4%)

Wstępne wnioski o zasiłek - tygodniowo: 215k (Oczekiwano: 219k; Poprzednio: 215k)

Ponowne wnioski o zasiłek - tygodniowo: 1814k (Oczekiwano: 1810k; Poprzednio: 1821k)

Zatrudnienie pozarolnicze wzrosło tylko o 57 tys. wobec oczekiwanych 114 tys. i poprzednich 172 tys. To duże rozczarowanie. Jeszcze ważniejsze jest to, że sektor prywatny dodał tylko 49 tys. miejsc pracy wobec oczekiwanych 110 tys.

Na pierwszy rzut oka pozytywnie wygląda spadek stopy bezrobocia do 4,2% wobec oczekiwanych 4,3%, ale tutaj trzeba uważać. Jednocześnie partycypacja spadła z 61,8% do 61,5%, więc niższe bezrobocie może częściowo wynikać z tego, że część osób wypadła z rynku pracy, a nie z tego, że gospodarka generuje silniejszy popyt na pracowników.

Średnie zarobki godzinowe wzrosły o 3,5% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, ale powyżej poprzedniego 3,4%. To oznacza, że presja płacowa nie przyspiesza mocno, ale też nie schładza się na tyle szybko, by Fed mógł całkowicie zignorować ryzyko inflacyjne.

Wstępne wnioski 215 tys. są minimalnie poniżej oczekiwań, a ponowne wnioski 1814 tys. są blisko konsensusu. Firmy mniej zatrudniają, ale na razie nie widać gwałtownego wzrostu zwolnień.

Dane zwiększają argument za łagodniejszą polityką, bo rynek pracy wyraźnie traci impet. Widać to w reakcji rynku, EURUSD zyskuje ponad 0,5%.

EURUSD (M1)

Źródło: xStation5