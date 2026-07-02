OpenAI przekaże 5% udziałów Trumpowi?

Rywalizacja z Anthropic: Sojusz z Waszyngtonem ma zapewnić firmie pozycję lidera w starciu z głównym konkurentem.

Ochrona przed regulacjami: Manewr ma znieść bariery polityczne i ułatwić przyszłoroczny debiut giełdowy (IPO).

OpenAI miało zaproponować przekazanie rządowi USA 5% udziałów, których wartość szacuje się na około 42,6 miliarda dolarów, podano w najnowszym raporcie Financial Times. Dyrektor generalny (CEO), Sam Altman, przedstawił tę wielomiliardową propozycję administracji Trumpa jako strategiczny krok mający na celu usunięcie piętrzących się barier politycznych, przy jednoczesnym umożliwieniu amerykańskiemu społeczeństwu udziału w zyskach finansowych z rozwoju sztucznej inteligencji. Koncepcja ta zakłada utworzenie „publicznego funduszu majątkowego” (public wealth fund), który wypłacałby dywidendy bezpośrednio obywatelom, czerpiąc inspirację z modeli takich jak Stały Fundusz Alaski (Alaska Permanent Fund).

Rynek przed IPO i perspektywy dla sektora AI

Ta bezprecedensowa propozycja pojawia się w momencie, gdy OpenAI napędza fala sukcesu po rekordowej, marcowej rundzie finansowania, która wyceniła startup na oszałamiające 852 miliardy dolarów. Szeroko pojęty sektor technologiczny przygotowuje się obecnie na fundamentalną zmianę – zarówno OpenAI, jak i jego główny rywal, Anthropic, aktywnie szykują się do głośnych debiutów giełdowych (tzw. IPO, ang. Initial Public Offering, pol. pierwsza oferta publiczna).

Niemniej perspektywy dla twórców najbardziej zaawansowanych modeli AI stają się coraz bardziej skomplikowane. Laboratoria AI mierzą się w Waszyngtonie z rygorystyczną kontrolą w obszarze cyberbezpieczeństwa, utratą miejsc pracy przez pracowników oraz ogromnym zapotrzebowaniem na zasoby i energię potrzebne do budowy centrów danych. Tarcia regulacyjne już zaczęły opóźniać premiery nowych produktów. Biały Dom ograniczył niedawno wydanie nadchodzącego modelu GPT 5.6 od OpenAI do wąskiego grona zatwierdzonych partnerów, podczas gdy Anthropic dopiero co uporał się z surową rządową kontrolą eksportu swoich zaawansowanych modeli.

Dlaczego udział rządu ma kluczowe znaczenie strategiczne?

Dla OpenAI oddanie części kapitału to skalkulowany manewr obronny, mający na celu przekształcenie problemów regulacyjnych w sojusz polityczny. Dając Waszyngtonowi udział w oczekiwanym sukcesie firmy, startup dąży do płynnego rozbrojenia obaw związanych z bezpieczeństwem narodowym i zabezpieczenia dobrych relacji przed planowanym na przyszły rok debiutem giełdowym.

Podejście typu „portfolio Wujka Sama” nie jest bez precedensu. Administracja Trumpa zabezpieczyła wcześniej 10% udziałów w koncernie Intel po przełomowej inwestycji rządowej o wartości 8,9 miliarda dolarów. Choć szersza wizja Altmana zakłada zebranie podobnych 5-procentowych udziałów od gigantów takich jak Google, Meta i Anthropic, to proaktywna oferta OpenAI stawia firmę na pozycji preferowanego, powiązanego z państwem pioniera AI – co w praktyce jest również elementem walki o utrzymanie się na rynku przy rosnącej dominacji Anthropic.

Wykres 1: Porównanie wycen OpenAI, Anthropic i SpaceX

Źródło: XTB Research na podstawie danych Reuters i Yahoo Finance.