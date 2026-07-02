🟡Złoto odzyskuje blask dzięki słabym NFP

Czerwcowy raport z amerykańskiego rynku pracy okazał się ogromnym rozczarowaniem dla rynków. Liczba nowych etatów w sektorze pozarolniczym (NFP) wzrosła o zaledwie 57 tysięcy, drastycznie poniżej rynkowych prognoz, które zakładały wynik na poziomie ok. 110-113 tysięcy. Sporym zaskoczeniem jest rewizja poprzednich danych oraz spadek w sektorze dotyczącym wypoczynku, pomimo trwających Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. W samym czerwcu wg danych zatrudnienie w sektorze Leisure spadło o 61 tys., a rewizja dwumiesięczna wyniosła -67 tys., co daje nam za ostatnie trzy miesiące -128 tys.!
Tabela ze zmianami zatrudnienia w poszczególnych sektorach
Spadek w sektorze wypoczynkowym w ostatnich 3 miesiącach jest bardzo mocny i największy wśród wszystkich sektorów. Źródło: Bloomberg Finance LP
Tak słaby odczyt natychmiast uderzył w kurs dolara amerykańskiego (USD), co oczywiście działa na korzyść złota, które ponownie testuje okolice 4100 USD za uncję. Rynek wyraźnie zredukował swoje oczekiwania na podwyżki stóp procentowych, co idzie w parze z bardziej stonowanym stanowiskiem Kevina Warsha podczas wczorajszego panelu dyskusyjnego w Sintrze. Obecnie rynek nie wycenia już pełnej podwyżki w październiku, tylko w grudniu.
Analiza techniczna złota na wykresie dziennym (D1)
Na wykresie obserwujemy wyraźne odbicie cen, z utrzymaniem wsparcia na poziomie 4000 USD za uncję. Obecnie notujemy najwyższe poziomy od 23 czerwca i testowane jest zniesienie 38.2 dużej fali wzrostowej od 2022 roku. Jeśli uda się pokonać ten opór, kolejnym celem będzie atak górnego ograniczenia formacji klina zniżkującego w okolicach 4230 USD za uncję. Źródło: xStation5
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