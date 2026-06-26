Gaz ziemny rośnie na fali upałów w USA 🔼 Ważny opór?

Najważniejsze wnioski Ceny gazu ziemnego rosną w USA z powodu wysokich temperatur i oczekiwanej fali gorąca

Europejski gaz Henry Hub nadal notowany jest 25% powyżej poziomów sprzed konfliktu Izraela i USA z Iranem

Rynek nadal obawia się, że europejskie magazyny gazu nie zostaną wystarczająco szybko zapełnione przed nadejściem sezonu zimowego.

Kontrakty na gaz ziemny Henry Hub w USA (NATGAS) skaczą dziś o ponad 2% wobec fali upałów w Stanach Zjednoczonych, potwierdzonej przez mapy i prognozy pogodowe NOAA. Masowe korzystanie z klimatyzacji w bardzo ważnych regionach kraju, nawet tych, gdzie zwykle temperatury o tej porze roku są nieco niższe wpływa na wzrost popytu. Źródło: xStation5 Dane NGI potwierdzają, że wzrost odnotowały wszystkie kluczowe huby gazowe w USA, łącznie z Transco i Southern Natural. Źródło: NGI Wykres NATGAS (H1) Ceny gauz rosną do 3,35 za MMB/tu, gdzie w ostatnich miesiącach zderzały się z realizacją zysków. Wybicie powyżej 3,40 mogłoby wynieść ceny nawet w okolice 4. Wsparcia należałoby szukać obecnie w pobliżu 3.20 gdzie widzimy istotne reakcje cenowe. Źródło: xStation5

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