Geopolityczny briefing: Czy zawieszenie broni na linii USA-Iran jest zagrożone?

Sytuacja z minionego weekendu to jedna z najpoważniejszych prób dla podpisanego w czerwcu amerykańsko-irańskiego memorandum.

Ponowny wzrost napięć wywołany został przez atak sił irańskich na pływający pod flagą Singapuru kontenerowiec M/V Ever Lonely. Donald Trump nazwał ten incydent “głupim naruszeniem” wynegocjowanego tydzień wcześniej zawieszenia broni i zapowiedział, że Ameryka nie pozostawi tego bez odpowiedzi. Skutkowało to punktowymi nalotami na cele w południowym Iranie (m.in. w rejonie portu Sirik oraz na wyspie Keszm). Zniszczono magazyny pocisków, hangary dronów oraz infrastrukturę radarowo-obserwacyjną.

W odpowiedzi na amerykańskie naloty, w noc z soboty na niedzielę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził zmasowany ostrzał rakietowy i dronowy wymierzony w bazy wojskowe w krajach Zatoki Perskiej: Kuwejcie i Bahrajnie. Bahrajńskie MSW poinformowało, że jeden z pocisków lub jego odłamki uszkodziły budynek mieszkalny w pobliżu międzynarodowego lotniska.

Teheran oficjalnie zagroził, że dalsze działania zbrojne ze strony USA doprowadzą do „całkowitego zamrożenia wszelkich procesów dyplomatycznych”. Z kolei Donald Trump ostrzegł na platformie X, że jeśli Iran nie zacznie przestrzegać ustaleń, USA „militarnie dokończą dzieła”.

Mimo dramatycznej wymiany ciosów i agresywnej retoryki, w niedzielę wieczorem nastąpił nagły zwrot akcji. Pod naciskiem międzynarodowych mediatorów (Kataru i Pakistanu) obie strony zdecydowały się na deeskalację. Jak podał Reuters, powołując się na wysokich urzędników amerykańskich, Waszyngton i Teheran zgodziły się natychmiast wstrzymać wzajemne uderzenia i przywrócić swobodną żeglugę handlową w cieśninie, aby ratować wypracowane wcześniej porozumienie ramowe.

Negocjacje mają zostać wznowione już we wtorek (30 czerwca) w Dosze. Głównym punktem spornym pozostaje kwestia kontroli nad Cieśniną Ormuz. USA i ONZ próbują wyznaczyć nowe, niezależne korytarze morskie dla statków handlowych, na co Iran nie chce się zgodzić, twierdząc, że narusza to jego suwerenność i prawo do nadzoru.

Ponowne zaognienie konfliktu, które stanęłoby na drodze do pełnego udrożnienia ruchu w Cieśninie Ormuz, stanowi kluczowe ryzyko dla ścieżki cen ropy naftowej zarysowanej przez krzywą terminową.

Wykres 1: Krzywa terminowa dla ropy naftowej WTI (2026 - 2037)

Źródło: Bloomberg, 29.06.2026

Cena baryłki ropy WTI znajduje się obecnie poniżej 5-letniej średniej (zawyżonej przez szok energetyczny wywołany atakiem Rosji na Ukrainę).

Wykres 2: Sezonowość cen ropy naftowej WTI (2021 - 2026)

Źródło: XTB Research, 29.06.2026