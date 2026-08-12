GOLD z najszybszymi wzrostami od początku roku 👑

Złoto ponownie przyciąga uwagę inwestorów, osiągając najwyższe poziomy od 10 tygodni tuż przed dzisiejszym, kluczowym odczytem inflacji z USA. Cena GOLD dzisiaj o blisko 1% do poziomu 4407 USD za uncję.
Jak pokazuje wykres dzienny cena znajduje się obecnie w okolicach 4407,00, skutecznie wybijając się powyżej linii trendu spadkowego i średnich kroczących. Kruszec wspiął się na najwyższy pułap od 5 czerwca, chociaż wcześniej napotkał opór techniczny na 100-dniowej oraz 200-dniowej średniej kroczącej w okolicach 4387 USD. Z perspektywy wskaźników technicznych widzimy wartość wskaźnika RSI na poziomie 67,6, co oznacza zbliżanie się do strefy najwyższych wartości od początku roku, a niedawne przełamanie techniczne stworzyło pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego napędzającą dalsze wzrosty i incicjując potwierdzony trend wzrostowy.
Głównym motorem tego imponującego rajdu jest wyraźny spadek rynkowych oczekiwań na kolejne podwyżki stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną. Po niedawnych, słabszych od oczekiwań danych z rynku pracy, prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp spadło do 50% z wcześniejszych 60%. Stanowi to korzystne środowisko makroekonomiczne, ponieważ niższe stopy procentowe tradycyjnie wspierają notowania złota, jako instrumentu odwrotnie skorelowanego do dolara amerykańskiego. Teraz cała uwaga inwestorów skupia się na danych o amerykańskim wskaźniku CPI o godzinie 14:30, które mogą ostatecznie przemodelować perspektywy polityki monetarnej Fed i tym samym zadecydować o przyszłych notowaniach cen GOLD.
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