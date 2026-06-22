Hossa na kredyt? – LIVE 7:50⏰

- US100 blisko rekordów, rynek czeka na GPT 5.6
- OIL poniżej $80 pomimo tarć politycznych
- GOLD i SILVER odbijają
- US100 blisko rekordów, rynek czeka na GPT 5.6
- OIL poniżej $80 pomimo tarć politycznych
- GOLD i SILVER odbijają
W dzisiejszym webinarze:
- dolar zyskuje po pierwszej konferencji Warsha
- Wall Street blisko rekordów, ale ryzyka rosną
- cena ropy w dół – jest porozumienie, choć chwiejne
Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
Kalendarz ekonomiczny: Płace z Polski oraz CPI z Kanady w centrum uwagi 💡
Poranna odprawa: Kruchy, ale jednak. Inwestorzy wierzą w postęp rozmów USA-Iran🟢
Podsumowanie dnia: Koniec niezwykle intensywnego tygodnia (19.06.2026)
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu: EURUSD, Ropa, Nasdaq (19.06.2026)
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