  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
07:31 · 22 czerwca 2026

Hossa na kredyt? – LIVE 7:50⏰

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • US100 blisko rekordów, rynek czeka na GPT 5.6
  • OIL poniżej $80 pomimo tarć politycznych
  • GOLD i SILVER odbijają

W dzisiejszym webinarze:

- dolar zyskuje po pierwszej konferencji Warsha

- Wall Street blisko rekordów, ale ryzyka rosną

- cena ropy w dół – jest porozumienie, choć chwiejne

Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:

 

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