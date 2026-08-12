USDJPY znów blisko 160

Od czasu rekordowej interwencji ze strony japońskiego Ministerstwa Finansów oraz amerykańskiego Departamentu Skarbu miną jutro dwa tygodnie. Po spadku w pobliże 155, para USDJPY zaczyna odrabiać straty, zbliżając się do psychologicznej bariery na poziomie 160.
Wykres 1: USDJPY (01.02.2026 - 12.08.2026)
Źródło: xStation, 12.08.2026
Co stoi za powrotem jena do spadków?
Fundamenty wciąż nakładają na japońską walutę presję. Kluczowa pozostaje oczywiście kwestia carry trade, czyli handlu na różnicy stóp procentowych.
Wykres 2: Notowania wybranych walut względem dolara (09.08.2026 - 12.08.2026)
Źródło: xStation, 12.08.202
Dopóki rozbieżność między prognozowanym poziomem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i Japonii pozostaje znaczna, nawet opiewająca na blisko 90 miliardów dolarów interwencja może okazać się niewystarczająca, aby trwale odwrócić trend.
Inwestorzy oczekują ze strony Banku Japonii stanowczych działań – na to okazja pojawi się jednak dopiero 18 września. Decyzja o podniesieniu wówczas stóp procentowych może stanowić dla rynku istotną deklarację, doprowadzając do wzrostu zakładów za dalszymi podwyżkami w kolejnych miesiącach. Obecnie taki ruch jest wyceniony w ok. 75%.
Wykres 3: Implikowane rynkowo prawdopodobieństwo podwyżki na wrześniowym posiedzeniu BoJ (2025-2026)
Źródło: XTB Research, 12.08.2026
W międzyczasie uwaga rynku spocznie na Stanach Zjednoczonych. Dziś o godz. 14:30 czeka nas publikacja lipcowych danych inflacyjnych.
Czego możemy oczekiwać?
- Główny wskaźnik inflacji ma wynieść 3,4% r/r (spadek z 3,5%).
- Wskaźnik bazowy ma spaść do najniższego poziomu od marca 2021 r. (do 2,5%).
- Ceny energii najprawdopodobniej spadną, głównie za sprawą spadku cen benzyny.
- Inflacja w usługach bazowych ma odbić do 0,2% m/m, napędzana wzrostem kosztów najmu.
Jeśli odczyt wykaże mocniejszy od oczekiwań spadek, rynki mogą kontynuować gołębi repricing w zakresie ścieżki stóp procentowych Fedu. Warto zaznaczyć, że po ostatnim posiedzeniu komitetu oraz wyjątkowo słabych danych NFP implikowane rynkowo prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki spadło do ok. 50%.
Wykres 4: Implikowana rynkowo ścieżka stóp procentowych Fedu [liczba podwyżek] (2025-2026)
Źródło: XTB Research, 12.08.2026
W kontekście jena uwagę zwraca także rozwoju sytuacji w Cieśninie Ormuz, Japonia pod kątem zapotrzebowania energetycznego niemal w pełni zależna jest bowiem od importu, a blisko 90% ropy naftowej w standardowych warunkach trafia tam z Bliskiego Wschodu.
Wykres 5: Struktura importu ropy naftowej Japonii (2024)
Źródło: OEC, 12.08.2026
W ostatnich dniach obserwujemy odbicie cen ropy naftowej. Za baryłkę Brent zapłacić musimy ponad 89 dolarów. Wczoraj kluczowe surowce energetyczne kontynuowały wzrosty i to pomimo optymistycznych deklaracji ze strony pakistańskiego MSZ.
Wykres 6: OIL (18.12.2025 - 12.08.2026)
Źródło: xStation, 12.08.2026
W nocy Donald Trump oświadczył w wypowiedziach medialnych, że USA mają „całkowitą kontrolę” nad Cieśniną Ormuz. Strona irańska wyznaczyła z kolei twarde warunki ponownego otwarcia szlaku, domagając się zniesienia amerykańskich sankcji, zakończenia blokady morskiej oraz wypłaty przez USA odszkodowań za szkody wojenne.
Ruch statków w Cieśninie Ormuz spadł do najniższego poziomu od tygodnia (ok. 10 statków w na dobę).
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