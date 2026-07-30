Interwencja walutowa z zaskoczenia? USDJPY nurkuje ponad 2%! 🇯🇵

Japoński jen gwałtownie umocnij się wobec wszystkich walut na koniec dzisiejszej sesji, a kurs USDJPY w najbardziej krytycznym momencie zanurkował o 3,3% (obecnie: -2,3%), spadając z górnych rejonów 162,00 do dołka w okolicach 158,00. Zapaść na notowaniach ma miejsce po osięgnięciu przez jena 40-letnich minimów w wyniku miesięcy słabości napędzonej niskimi stopami procentowymi w Japonii oraz wysokimi kosztami importu energii.

Analiza techniczna: USDJPY (D1)

Kurs USDJPY doświadczył dramatycznego spadku, przełamując średnią EMA100 (160,45) i testując poziom 50,0% zniesienia Fibonacciego (159,50) w okolicach 159,80. Dzienny wskaźnik RSI (14) zanurkował w stronę strefy wyprzedania do poziomu 30,6, wskazując na silną presję podażową.

Bezpośredni opór znajduje się obecnie w strefie 160,45–160,56 (EMA100 i 38,2% Fibo). Od dołu kluczowe wsparcie utrzymuje się w żółtej strefie buforowej 158,40–158,50, wzmocnionej przez 61,8% Fibo (158,45), średnią EMA200 (158,40) oraz długoterminową linię trendu wzrostowego.

Źródło: xStation5

Skąd tak gwałtowne zyski na jenie?

Prawdopodobieństwo interwencji: największe istytucje finansowe przeważająco przypisują ten ruch niezapowiedzianej interwencji walutowej ze strony japońskich władz. Japońscy decydeńci prawdopodbnie wykorzystali słabość dolara po niedawnych komunikatach Fed i danych gospodarczych z USA, aby zaskoczyć inwestorów grających na spadek jena przed nadchodzącymi decyzjami banków centralnych.

Precedens historyczny: Nagłe umocnienie odzwierciedla działania interwencyjne podjęte między końcem kwietnia a majem, podczas których japońskie władze przeznaczyły około 11,7 biliona jenów. Interwencja przyniosła jednak tylko chwilową ulgę, a jen w niespełna dwa miesiące w pełni oddał zyski i powrócił do zdołowanych poziomów.

Wątpliwości co do długoterminowej zmiany trendu

Choć obecne odbicie hamuje spekulacyjną wyprzedaż jena i zwiększa perspektywę zamykania transakcji nastawionych na carry trade, trwałemu odwrócenie trendu wciąż bratuje fundamentów. Negatywne czynniki strukturalne — w tym realny popyt na dolara ze strony importerów, odpływ kapitału detalicznego poprzez nowy program NISA oraz utrzymujące się oczekiwania dotyczące stóp procentowych w USA — wciąż wywierają fundamentalną presję na japońską walutę.

Słabość jena idzie w parze z historycznie wysokimi rentownościami obligacji, co zwiększa koszty obsługi długu ekspansywnej fiskalnie Japonii (prognozuje się, że wskaźnik długu do PKB pogorszy się z ok. 152% do 187% w 2026 roku). Uwięziony między powolnym wzrostem gospodarczym a ogromnymi zobowiązaniami z tytułu długu publicznego, Bank Japonii coraz bardziej pozostaje w tyle za krzywą (tj. spóźnia się z podwyżką), co w konsekwencji podtrzymuje fundamentalną presję podażową na jena.

Mimo utrzymujących się ujemnych realnych stóp procentowych (inflacja wynosi 1,7%, stopy procentowe znajdują się na poziomie 1%), rynek wycenia zaledwie jedną podwyżkę stóp procentowych w Japonii do końca 2026 roku. Źródło: XTB Research, dane Bloomberg