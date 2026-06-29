Iran prosi Trumpa jutro o spotkanie❓Jak zareagują rynki🚢

Ruch statków handlowych przez Cieśninę Ormuz drastycznie wyhamował w weekend. W niedzielę odnotowano zaledwie 22 przeprawy — najniższy wynik od czasu podpisania wstępnego porozumienia między USA a Iranem na początku tego miesiąca. Bezpośrednią przyczyną są dwa niedawne ataki na jednostki pływające, które wywołały panikę wśród załóg, armatorów i ubezpieczycieli morskich.
Spowolnienie następuje w atmosferze gwałtownej eskalacji wojskowej i napiętej dyplomacji. W minionym piątku Pentagon ogłosił uderzenia na wiele celów w Iranie, określając je jako odpowiedź na ciągłe nękanie przez Teheran szlaków żeglugi handlowej. Irańskie siły zbrojne odpowiedziały kilka godzin później, uderzając bezpośrednio w Bahrajn i Kuwejt wczesnym niedzielnym rankiem.
Dyplomacja — ostrożny powrót do stołu
Mimo spirali eskalacyjnej prezydent Donald Trump ogłosił w poniedziałek po południu na platformie Truth Social, że Iran "poprosił o spotkanie" i że wysokiego szczebla rozmowy odbędą się we wtorek w Doha. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że w spotkaniu wezmą udział wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner, a rozmowy techniczne będą prowadzone równolegle na marginesie negocjacji.
„Iran powinien podpisać dobre porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi" — powiedziała Leavitt, dodając, że Trump „zachowuje prawo do użycia siły militarnej w razie potrzeby", jednocześnie zaznaczając, że prezydent „chce, aby proces pokojowy się rozwijał".
Reakcja Teheranu była — jak zwykle — wieloznaczna. Starszy irański urzędnik jeszcze przed ogłoszeniem Trumpa zaprzeczył, że rozmowy techniczne są planowane na ten tydzień. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi ostrzegł w niedzielę, że jakiekolwiek zewnętrzne ingerencje w kwestię zarządzania Cieśniną Ormuz „doprowadzą jedynie do bardziej skomplikowanych sytuacji i opóźnień w jej ponownym otwarciu". Kilka godzin później obie strony podobno zgodziły się na wzajemne wstrzymanie uderzeń — kruchy rozejm, który rynki obserwują z zapartym tchem.
Wykres ropy: powrót do poziomów sprzed wojny
Ropa Brent (OIL) gwałtownie cofnął się ze szczytów osiągniętych w czasie szczytowej eskalacji konfliktu — notowania są teraz w okolicy 72,98–73,06 USD, praktycznie całkowicie kasując premię za ryzyko geopolityczne narosłą od początku konfliktu w 2026 roku. Najważniejsze obserwacje z wykresu:
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EMA 50 (~89 USD), EMA 100 (~88,60 USD) i EMA 200 (~82,91 USD) — wszystkie trzy średnie są wyraźnie powyżej obecnej ceny, co potwierdza dominujący trend spadkowy
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Cena przebiła się zdecydowanie poniżej wszystkich trzech kluczowych średnich kroczących; EMA 200 działa teraz jako opór, a nie wsparcie
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Wstęgi Bollingera (zielone) pokazują, że cena ociera się o dolną wstęgę (~67,54 USD), co sugeruje krótkoterminowe wyprzedanie rynku
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RSI (14) spadł do 28,8 — głęboko w strefie wyprzedania — sygnalizując, że wyprzedaż może zbliżać się do wyczerpania, lecz żadne potwierdzenie odwrócenia trendu jeszcze się nie pojawiło
Rynek w zasadzie wycenia scenariusz deeskalacji: jeśli rozmowy w Doha zakończą się sukcesem i Cieśnina zostanie w pełni otwarta, premia geopolityczna wyparuje. Jeśli negocjacje się posypią, traderzy będą musieli błyskawicznie przywrócić premię za zakłócenie dostaw do krzywej cenowej.
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