Kakao traci 5% wobec wzrostu zapasów ICE 🚩

Notowania kontraktów na kakao na ICE (COCOA) pozostają pod presją i spadaja 5% do 5300 USD za tonę - umacniający się dolar oraz rosnące zapasy na giełdzie ICE ograniczają popyt na surowiec. Jednocześnie inwestorzy nadal oceniają, czy poprawa globalnego popytu oraz ryzyko pogodowe w Afryce Zachodniej będą w stanie zrównoważyć rosnącą podaż w najbliższych miesiącach.
- Ceny kakao pozostają pod presją po wzroście zapasów na giełdzie ICE do najwyższego poziomu od dwóch lat (3,28 mln worków)
- Dane o przetwórstwie kakao pokazały mieszany obraz popytu: Europa odnotowała spadek o 4,6% r/r, natomiast Ameryka Północna (+7,7%) i Azja (+25%) pozytywnie zaskoczyły.
- Dodatkową presję na rynek wywierają sygnały poprawy podaży, m.in. 30-procentowy wzrost eksportu kakao z Nigerii w czerwcu oraz wyższe dostawy z Wybrzeża Kości Słoniowej.
- W średnim terminie ceny nadal wspiera ryzyko pogodowe związane z El Niño, które może pogorszyć warunki upraw w Afryce Zachodniej i ograniczyć zbiory.
Popyt nierównomierny, ale sektor zaczyna się odbudowywać
W ubiegłym tygodniu rynek negatywnie zareagował na dane Europejskiego Stowarzyszenia Kakao, które pokazały spadek przerobu kakao w Europie o 4,6% r/r do najniższego poziomu dla drugiego kwartału od sześciu lat. Obawy o globalny popyt zostały jednak częściowo złagodzone po publikacji znacznie lepszych danych z Ameryki Północnej i Azji.
- Przerób kakao w Ameryce Północnej wzrósł o 7,7% r/r, mimo że rynek oczekiwał spadku, natomiast w Azji zwiększył się aż o 25% r/r, wyraźnie przekraczając prognozy. Pozytywnym sygnałem była publikacja Barry Callebaut – największego przetwórcy kakao na świecie – który poinformował o 5,7% wzroście rocznej sprzedaży w trzecim kwartale roku obrotowego, pierwszym od ponad dwóch lat.
- W ostatnich tygodniach rynek otrzymał kilka sygnałów wskazujących na poprawę podaży. Eksport kakao z Nigerii wzrósł w czerwcu o 30% r/r, a dostawy z Wybrzeża Kości Słoniowej od początku sezonu zwiększyły się o 21% względem ubiegłego roku. Jednocześnie zapasy kakao monitorowane przez ICE osiągnęły najwyższy poziom od dwóch lat, co zwiększa presję na ceny.
- W dalszym ciągu perspektywy dla kolejnych zbiorów pozostają niepewne. Wstępne szacunki wskazują, że główne zbiory na Wybrzeżu Kości Słoniowej w sezonie 2026/27 mogą wynieść około 1,8 mln ton, czyli nawet 18% mniej niż w poprzednim sezonie.
Dodatkowo amerykańskie Climate Prediction Center ocenia, że tegoroczne zjawisko El Niño może należeć do najsilniejszych od ponad 75 lat, co zwiększa ryzyko suszy w Afryce Zachodniej i pogorszenia przyszłych plonów. Z tego powodu, mimo krótkoterminowej presji wynikającej z wyższych zapasów i mocniejszego dolara, średnioterminowe fundamenty rynku kakao pozostają relatywnie korzystne.
Wykres COCOA (interwał D1)
Ceny kakao spadają o ponad 15% względem lokalnych szczytów, które wyniosły cenę do poziomu 6650 USD niewidzianego od jesieni 2025 roku.
Źródło: xStation5
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