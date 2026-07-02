Kalendarz ekonomiczny: Czy dzisiejsze NFP pogrąży Wall Street❓

Nastroje na starcie sesji

Rynek otwiera czwartek pod wyraźnym wpływem globalnej rotacji z sektora AI/tech – złoto i srebro prowadzą wzrosty (odpowiednio +0.79% i +1.10%), pełniąc rolę bezpiecznej przystani, podczas gdy ropa WTI i Brent tracą po ponad 0.4-0.55%, kontynuując najgorszy kwartał od 2020 roku. Bitcoin osuwa się o 0.41% w rytmie ogólnego risk-off, a europejskie indeksy notują otwarcie zróżnicowane – DE40 zyskuje symbolicznie 0.03%, natomiast UK100 i US100 są lekko pod wodą, sygnalizując ostrożność inwestorów przed popołudniowym NFP.

Największą zmienność widać poza tabelą głównych CFD – KOSPI otworzył się spadkiem nawet 5-6%, wywołując przerwę handlową ("sidecar"), a Samsung Electronics i SK Hynix traciły na starcie ponad 7-9% po tym, jak wyprzedaż chipów z Wall Street bezpośrednio przełożyła się na koreańskich producentów pamięci. Nikkei 225 reaguje łagodniej (ok. -1-1.2%), a jen japoński przy 40-letnim minimum (USDJPY 162.37-162.38 na naszej platformie) wzmacnia spekulacje o interwencji japońskiego MoF, zwłaszcza w kontekście piątkowej niskiej płynności przez święto w USA.

Na co zwrócić uwagę - najważniejsze publikacje dnia

Kluczowym wydarzeniem dnia będzie czerwcowy raport NFP o 14:30 – konsensus 110-115 tys. wobec 172 tys. w maju, przy stopie bezrobocia stabilnej na 4.3% – a szeroki rozstrzał prognoz (25-200 tys.) oznacza potencjalnie gwałtowną reakcję USD i rentowności. Warto też śledzić popołudniowe dane o zamówieniach na dobra trwałe oraz cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, które mogą dodatkowo wpłynąć na oczekiwania co do wrześniowej decyzji Fed.

Warto również zwrócić uwagę na dane CPI ze Szwajcarii (godzina 08:30) oraz zamówienia na dobra trwałe z USA (16:00).

Kalendarz makro dnia. Źródło: xStation