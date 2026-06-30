Kalendarz ekonomiczny: Dane JOLTS, nastroje konsumentów z USA i wyniki Nike

Poranne odczyty pokazały lepszą aktywność w chińskiej gospodarce oraz mieszany obraz danych z Europy. W centrum uwagi znalazły się przede wszystkim dane o PKB Wielkiej Brytanii (nieco słabsze od oczekiwań), sprzedaży detalicznej z Niemiec (przyniosły pozytywne zaskoczenie) oraz wstępne odczyty inflacyjne z Francji (wypadły poniżej prognoz) i te nadchodzące - z Niemiec. Dla rynku walutowego kluczowe będą również wystąpienia przedstawicieli EBC, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące ścieżki stóp procentowych. Najważniejsze dane dnia pojawią się jednak po południu z USA. Inwestorzy będą szczególnie obserwować raport JOLTS oraz indeks nastrojów konsumentów Conference Board, które mogą wpłynąć na dolara, rentowności obligacji i nastroje na Wall Street.
Kalendarz makro
- 03:30 – Australia: Kredyt dla sektora prywatnego (m/m) – odczyt: 0,7%, prognoza: 0,6%, poprzednio: 0,7%
- 03:30 – Australia: Kredyt mieszkaniowy (m/m) – odczyt: 0,5%, prognoza: 0,6%, poprzednio: 0,6%
- 03:30 – Chiny: NBS Manufacturing PMI – odczyt: 50,3 pkt, prognoza: 50,0 pkt, poprzednio: 50,1 pkt
- 03:30 – Chiny: NBS Non-Manufacturing PMI – odczyt: 50,2 pkt, prognoza: 50,1 pkt, poprzednio: 49,9 pkt
- 03:30 – Chiny: Composite PMI – odczyt: 50,6 pkt, prognoza: brak, poprzednio: 50,5 pkt
- 07:00 – Japonia: Rozpoczęte budowy domów (r/r) – odczyt: 3,8%, prognoza: 3,1%, poprzednio: 11,4%
- 08:00 – Wielka Brytania: PKB (r/r) – odczyt: 0,9%, prognoza: 1,1%, poprzednio: 1,1%
- 08:00 – Wielka Brytania: PKB (k/k) – odczyt: 0,6%, prognoza: 0,6%, poprzednio: 0,6%
- 08:00 – Niemcy: Sprzedaż detaliczna (r/r) – odczyt: 1,8%, prognoza: 0,0%, poprzednio: -0,3%
- 08:00 – Niemcy: Sprzedaż detaliczna (m/m) – odczyt: 1,1%, prognoza: 0,0%, poprzednio: -0,3%
- 08:00 – Niemcy: Ceny importu (m/m) – odczyt: 0,7%, prognoza: 0,4%, poprzednio: 1,2%
- 08:00 – Wielka Brytania: Rachunek obrotów bieżących – odczyt: -22,13 mld GBP, prognoza: -21,3 mld GBP, poprzednio: -18,39 mld GBP
- 08:00 – Wielka Brytania: Inwestycje przedsiębiorstw (k/k) – odczyt: 0,9%, prognoza: 0,7%, poprzednio: 0,7%
- 08:45 – Francja: Wstępny CPI (r/r) – odczyt: 1,8%, prognoza: 2%, poprzednio: 2,4%
- 08:45 – Francja: Wstępny CPI (m/m) – odczyt: -0,2%, prognoza: 0%, poprzednio: 0,1%
- 08:45 – Francja: Wstępny HICP (r/r) – odczyt: 0%, prognoza: 0,1%, poprzednio: 0,1%
- 09:00 – Szwajcaria: Indeks KOF – prognoza: 99,0 pkt, poprzednio: 98,0 pkt
- 09:40 – EBC: Wystąpienie Luisa de Guindosa.
- 09:55 – Niemcy: Zmiana liczby bezrobotnych – odczyt: 6,3 tys., prognoza: 6,3 tys., poprzednio: 6,5 tys.
- 09:55 – Niemcy: Stopa bezrobocia – odczyt: 6,5%, prognoza: 6,3%, poprzednio: 6,3%
- 11:00 – Włochy: Wstępny CPI (r/r) – prognoza: 3,2%, poprzednio: 3,2%
- 11:00 – Włochy: Wstępny HICP (r/r) – prognoza: 3,2%, poprzednio: 3,2%
- 11:40 – EBC: Wystąpienie Isabel Schnabel.
- 12:15 – EBC: Wystąpienie Philipa Lane'a.
- 13:30 – EBC: Wystąpienie Philipa Lane'a.
- 14:00 – Niemcy: Wstępny HICP (r/r) – prognoza: 2,5%, poprzednio: 2,7%
- 14:00 – Niemcy: CPI (r/r) – prognoza: 2,6%, poprzednio: 2,6%
- 14:00 – Niemcy: HICP (m/m) – prognoza: 0,1%, poprzednio: -0,1%
- 14:00 – Niemcy: CPI (m/m) – prognoza: 0,0%, poprzednio: -0,2%
- 14:30 – Kanada: PKB (m/m) – prognoza: -0,1%, poprzednio: 0,4%
- 15:00 – USA: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (r/r) – prognoza: 0,9%, poprzednio: 0,8%
- 15:00 – USA: Indeks cen domów FHFA (m/m) – prognoza: 1,7%, poprzednio: 1,7%
- 15:30 – USA: Wystąpienie Christophera Wallera (Fed).
- 15:45 – USA: Chicago PMI – prognoza: 55,1 pkt, poprzednio: 62,7 pkt
- 16:00 – USA: JOLTS (wakaty) - prognoza 7,29 mln poprzednio: 7,61 mln.
- 19:00 – USA: Nastroje konsumentów wg. Conference Board: prognoza 94.4, poprzednio 93,1
- Po sesji w USA: Wyniki kwartalne Nike (NKE.US)
Wykres EURUSD (D1)
Źródło: xStation5
Sprzedaż w Niemczech bije prognozy, mieszane dane PKB z Wielkiej Brytanii,
Ropa traci 30% w kwartał 🚩Morgan Stanley tnie prognozę - co dalej?
Poranna odprawa 📈 Wzrosty na giełdzie, USDJPY najniżej od 1986 roku (30.06.2026)
Podsumowanie dnia: US100 broni kluczowego wsparcia; geopolityka nie daje o sobie zapomnieć 💡
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