Kalendarz ekonomiczny: Decyzja EBC 🇪🇺 Powrót podwyżek stóp w Strefie Euro❓ (11.06.2026)

Rynki chwilowo łapią oddech po wyprzedaży wygenerowanej przez kombinację niesprzyjających sygnałów geopolitycznych oraz wyższego od oczekiwań odczytu amerykańskiej inflacji CPI (4,2% r/r), co znacząco oddala perspektywę poluzowania polityki przez Rezerwę Federalną.
W trakcie dzisiejszej sesji uwaga kapitału przeniesie się na Europę oraz dane z amerykańskiej gospodarki. Wydarzeniem dnia będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych. Ostatnie niższe od oczekiwań odczyty inflacji w kluczowych gospodarkach Strefy Euro (2,6% w Niemczech i 2,4% we Francji) czy obawy o aktywność gospodarczą mogłyby dać EBC przestrzeń do pozostawienia stóp bez zmian. Z drugiej strony główne zmartwienie banku centralnego – stale podwyższony poziom cen energii – istotnie odbije się na nowych prognozach, motywując powrót podwyżek.
Po południu inwestorzy poznają dane o amerykańskiej inflacji producenckiej (PPI) oraz sytuacji na rynku pracy, co bez wątpienia wygeneruje podwyższoną zmienność na parach walutowych z euro oraz głównych indeksach giełdowych.
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
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Chiny opublikowały dane o podaży pieniądza M2 za maj, która wyniosła 8,5% w ujęciu rocznym, notując nieznaczny spadek względem poprzedniego miesiąca.
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Poznano również majowy odczyt dotyczący nowych kredytów bankowych w Chinach (500 mld CNY), wskazujący na odbicie płynności po bardzo słabym kwietniu.
Kalendarz makroekonomiczny
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14:15 Strefa euro - Decyzja EBC w sprawie stopy depozytowej. Konsensus: 2,25%. Poprzedni odczyt: 2,00%.
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14:30 USA - Inflacja PPI w ujęciu rocznym. Konsensus: 6,4%. Poprzedni odczyt: 6,0%.
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14:30 USA - Bazowa inflacja PPI w ujęciu rocznym. Konsensus: 5,4%. Poprzedni odczyt: 5,2%.
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14:30 USA - Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym. Konsensus: 0,7%. Poprzedni odczyt: 1,4%.
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14:30 USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Konsensus: 220 tys. Poprzedni odczyt: 225 tys.
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16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego. Konsensus: 101 mld. Poprzedni odczyt: 95 mld.
Najważniejsze publikacje wyników spółek
Wall Street i Europa:
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Wizz Air (przed sesją)
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Adobe (po sesji)
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RH (po sesji)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW):
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LPP (publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 r.)
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Modivo (publikacja raportu za I kwartał 2026 r.)
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Synektik (publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2025/2026)
3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę:
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EUR/USD – Rynek o najwyższej ekspozycji na kluczowe wydarzenia dzisiejszej sesji. Potencjalna decyzja Europejskiego Banku Centralnego o wyczekiwanej podwyżce stóp do 2,25% połączona z jastrzębimi odczytami inflacji producenckiej (PPI) ze Stanów Zjednoczonych wyznaczy główny trend na rynku walutowym na najbliższe dni.
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Ropa naftowa (Brent) – Stale rosnąca premia za ryzyko geopolityczne w związku z nocnymi amerykańskimi atakami w Iranie. Dodatkowym czynnikiem kształtującym zmienność na tym rynku będzie publikowany w tle miesięczny raport OPEC, nakreślający zaktualizowane prognozy globalnego popytu i podaży surowca.
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Nasdaq 100 – Indeks technologiczny znajduje się pod silną presją po wyższym odczycie wczorajszej inflacji CPI w USA oraz nerwowej reakcji na raport spółki Oracle. Inwestorzy będą dziś pozycjonować się pod kluczową, wieczorną publikację wyników finansowych giganta oprogramowania – spółki Adobe.
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