Kalendarz ekonomiczny: Decyzja EBC 🇪🇺 Powrót podwyżek stóp w Strefie Euro❓ (11.06.2026)

Rynki chwilowo łapią oddech po wyprzedaży wygenerowanej przez kombinację niesprzyjających sygnałów geopolitycznych oraz wyższego od oczekiwań odczytu amerykańskiej inflacji CPI (4,2% r/r), co znacząco oddala perspektywę poluzowania polityki przez Rezerwę Federalną.

W trakcie dzisiejszej sesji uwaga kapitału przeniesie się na Europę oraz dane z amerykańskiej gospodarki. Wydarzeniem dnia będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych. Ostatnie niższe od oczekiwań odczyty inflacji w kluczowych gospodarkach Strefy Euro (2,6% w Niemczech i 2,4% we Francji) czy obawy o aktywność gospodarczą mogłyby dać EBC przestrzeń do pozostawienia stóp bez zmian. Z drugiej strony główne zmartwienie banku centralnego – stale podwyższony poziom cen energii – istotnie odbije się na nowych prognozach, motywując powrót podwyżek.

Po południu inwestorzy poznają dane o amerykańskiej inflacji producenckiej (PPI) oraz sytuacji na rynku pracy, co bez wątpienia wygeneruje podwyższoną zmienność na parach walutowych z euro oraz głównych indeksach giełdowych.

Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej

Chiny opublikowały dane o podaży pieniądza M2 za maj, która wyniosła 8,5% w ujęciu rocznym, notując nieznaczny spadek względem poprzedniego miesiąca.

Poznano również majowy odczyt dotyczący nowych kredytów bankowych w Chinach (500 mld CNY), wskazujący na odbicie płynności po bardzo słabym kwietniu.

Kalendarz makroekonomiczny

14:15 Strefa euro - Decyzja EBC w sprawie stopy depozytowej. Konsensus: 2,25%. Poprzedni odczyt: 2,00%.

14:30 USA - Inflacja PPI w ujęciu rocznym. Konsensus: 6,4%. Poprzedni odczyt: 6,0%.

14:30 USA - Bazowa inflacja PPI w ujęciu rocznym. Konsensus: 5,4%. Poprzedni odczyt: 5,2%.

14:30 USA - Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym. Konsensus: 0,7%. Poprzedni odczyt: 1,4%.

14:30 USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Konsensus: 220 tys. Poprzedni odczyt: 225 tys.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego. Konsensus: 101 mld. Poprzedni odczyt: 95 mld.

Najważniejsze publikacje wyników spółek

Wall Street i Europa:

Wizz Air (przed sesją)

Adobe (po sesji)

RH (po sesji)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW):

LPP (publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 r.)

Modivo (publikacja raportu za I kwartał 2026 r.)

Synektik (publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2025/2026)

3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę: