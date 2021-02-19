Kalendarz ekonomiczny: Dzień publikacji wskaźników PMI

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Europejskie rynki powinny otworzyć się wyżej
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Indeksy PMI z Europy i USA
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Oczekiwany spadek sprzedaży detalicznej z Kanady w grudniu
Pomimo mieszanej sesji azjatyckiej, kontrakty futures wskazują na dodatnie otwarcie handlu kasowego w Europie. Dzisiejszy kalendarz jest zdominowany przez publikacje wstępnych indeksów PMI za luty. W trakcie sesji europejskiej uwaga skupi się na odczytach z Francji i Niemiec. Jak to zwykle bywa w piątki, nie ujrzymy dziś kluczowych publikacji raportów finansowych z USA.
09:15 - Francja, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)
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Dla przemysłu. Oczekiwania: 51. Poprzednio: 51,6
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Dla usług. Oczekiwania: 47. Poprzednio: 47,3
09:30 - Niemcy, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)
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Dla przemysłu. Oczekiwania: 56,5. Poprzednio: 57,1
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Dla usług. Oczekiwania: 46,5. Poprzednio: 46,7
10:00 - Strefa euro, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)
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Dla przemysłu. Oczekiwania: 54,3. Poprzednio: 54,8
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Dla usług. Oczekiwania: 45,9. Poprzednio: 45,4
10:00 - Polska, sprzedaż detaliczna w styczniu. Oczekiwania: -5% r/r. Poprzednio: -0,8% r/r
10:30 - Wielka Brytania, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)
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Dla przemysłu. Oczekiwania: 54. Poprzednio: 54,1
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Dla usług. Oczekiwania: 40,5. Poprzednio: 39,5
14:30 - Kanada, sprzedaż detaliczna w grudniu
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Główny wskaźnik. Oczekiwania: -2,5% m/m. Poprzednio: 1,3% m/m
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Z wyłączeniem aut. Oczekiwania: -2% m/m. Poprzednio: 2,1% m/m
15:45 - USA, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)
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Dla przemysłu. Oczekiwania: 58,5. Poprzednio: 59,2
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Dla usług. Oczekiwania: 57,6. Poprzednio: 58,3
16:00 - USA, sprzedaż domów na rynku wtórnym w styczniu. Oczekiwania: 6,55 mln. Poprzednio: 6,76 mln
Przemówienia bankierów centralnych:
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14:00 - Barkin z Fed
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16:00 - Rosengren z Fed
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17:00 - Barkin z Fed
Podsumowanie dnia: Wall Street na wzrostowej fali po danych CPI 📈 Złoto i EURUSD spadają
PILNE: CPI w USA zgodnie z oczekiwaniami ↔️🚨EURUSD lekko w górę 📈
Inflacja przekreśli szanse na wrześniową podwyżkę stóp?
USDJPY znów blisko 160
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