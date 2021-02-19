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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
09:43 · 19 lutego 2021

Kalendarz ekonomiczny: Dzień publikacji wskaźników PMI

  • Europejskie rynki powinny otworzyć się wyżej

  • Indeksy PMI z Europy i USA

  • Oczekiwany spadek sprzedaży detalicznej z Kanady w grudniu

Pomimo mieszanej sesji azjatyckiej, kontrakty futures wskazują na dodatnie otwarcie handlu kasowego w Europie. Dzisiejszy kalendarz jest zdominowany przez publikacje wstępnych indeksów PMI za luty. W trakcie sesji europejskiej uwaga skupi się na odczytach z Francji i Niemiec. Jak to zwykle bywa w piątki, nie ujrzymy dziś kluczowych publikacji raportów finansowych z USA. 

09:15 - Francja, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)

  • Dla przemysłu. Oczekiwania: 51. Poprzednio: 51,6

  • Dla usług. Oczekiwania: 47. Poprzednio: 47,3

09:30 - Niemcy, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)

  • Dla przemysłu. Oczekiwania: 56,5. Poprzednio: 57,1

  • Dla usług. Oczekiwania: 46,5. Poprzednio: 46,7

10:00 - Strefa euro, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)

  • Dla przemysłu. Oczekiwania: 54,3. Poprzednio: 54,8

  • Dla usług. Oczekiwania: 45,9. Poprzednio: 45,4

10:00 - Polska, sprzedaż detaliczna w styczniu. Oczekiwania: -5% r/r. Poprzednio: -0,8% r/r

10:30 - Wielka Brytania, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)

  • Dla przemysłu. Oczekiwania: 54. Poprzednio: 54,1

  • Dla usług. Oczekiwania: 40,5. Poprzednio: 39,5

14:30 - Kanada, sprzedaż detaliczna w grudniu 

  • Główny wskaźnik. Oczekiwania: -2,5% m/m. Poprzednio: 1,3% m/m

  • Z wyłączeniem aut. Oczekiwania: -2% m/m. Poprzednio: 2,1% m/m

15:45 - USA, indeksy PMI w lutym (dane wstępne)

  • Dla przemysłu. Oczekiwania: 58,5. Poprzednio: 59,2

  • Dla usług. Oczekiwania: 57,6. Poprzednio: 58,3

16:00 - USA, sprzedaż domów na rynku wtórnym w styczniu. Oczekiwania: 6,55 mln. Poprzednio: 6,76 mln

Przemówienia bankierów centralnych:

  • 14:00 - Barkin z Fed

  • 16:00 - Rosengren z Fed

  • 17:00 - Barkin z Fed

12 sierpnia 2026, 20:00

Podsumowanie dnia: Wall Street na wzrostowej fali po danych CPI 📈 Złoto i EURUSD spadają
12 sierpnia 2026, 14:32

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12 sierpnia 2026, 11:35

USDJPY znów blisko 160

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