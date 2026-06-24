Kalendarz ekonomiczny: Indeks nastrojów Ifo z Niemiec i wyniki Micron w centrum uwagi (24.06.2026)

Kalendarz ekonomiczny
- 03:30 Australia: inflacja CPI r/r, 4% prognoza 4,3%, poprzednio 4,3%
- 03:30 Australia: inflacja bazowa CPI Trimmed Mean r/r 3,6%, prognoza 3,5%, poprzednio 3,4%
- 07:00 Japonia: sprzedaż sieci handlowych r/r 3%, prognoza 1%
- 10:00 Niemcy: indeks IFO oczekiwań, prognoza 84,8 pkt, poprzednio 83,8 pkt
- 10:00 Niemcy: indeks IFO bieżących warunków, prognoza 86,3 pkt, poprzednio 86,1 pkt
- 10:00 Niemcy: indeks IFO klimatu biznesowego, prognoza 85,5 pkt, poprzednio 84,9 pkt
- 10:00 Szwajcaria: indeks ZEW oczekiwań, prognoza brak, poprzednio -11,1 pkt
- 13:00 USA: wnioski o kredyty hipoteczne MBA, poprzednio -3,8%
- 14:30 USA: saldo rachunku bieżącego, prognoza -180,9 mld USD, poprzednio -190,7 mld USD
- 16:00 USA: sprzedaż nowych domów, prognoza 622 tys., poprzednio 639 tys.
- 16:00 USA: sprzedaż nowych domów m/m, prognoza 3,2%, poprzednio -6,2%
- 16:30 USA: zapasy ropy EIA, prognoza -3,6 mln baryłek, poprzednio -8,263 mln baryłek
- 16:30 USA: zapasy benzyny EIA, prognoza -1,097 mln baryłek, poprzednio -0,906 mln baryłek
- 16:30 USA: zapasy destylatów EIA, prognoza -1,05 mln baryłek, poprzednio +0,951 mln baryłek
- 16:30 USA: zapasy ropy w Cushing, poprzednio -1,606 mln baryłek
- 19:30 Kanada: protokół z posiedzenia Banku Kanady
- Po sesji giełdowej w USA - wyniki Micron Technology (MU.US)
Wystąpienia bankierów centralnych
- 08:30 Szwajcaria: wystąpienie prezesa SNB Martina Schlegela
- 09:00 Niemcy: wystąpienie prezesa Bundesbanku Joachima Nagela
- 13:15 Kanada: wystąpienie prezesa Banku Kanady Tiffa Macklema
- 13:20 Wielka Brytania: wystąpienie prezesa Banku Anglii Andrew Baileya
- 15:35 Strefa euro: wystąpienie Philipa Lane’a z EBC
- 17:00 Wielka Brytania: wystąpienie Megan Greene z Banku Anglii
- 22:00 Japonia: wystąpienie prezesa Banku Japonii Kazuo Uedy
Wykresy OIL i DE40
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
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