Kalendarz ekonomiczny: Inflacja CPI z Polski oraz dane z sektora nieruchomości w USA 🔎

Sytuacja na globalnych rynkach finansowych ulega poprawie po tym, jak USA i Iran osiągnęły przełomowe, ramowe porozumienie pokojowe, które ma zostać oficjalnie podpisane w Szwajcarii. Te doniesienia zredukowały premię geopolityczną na rynku surowców, spychając ceny ropy Brent poniżej 83 USD, a WTI poniżej 80 USD za baryłkę. Euforyczna reakcja na deeskalację konfliktu wywołała potężną rotację kapitału w kierunku aktywów o podwyższonym ryzyku. Niemniej jednak, banki centralne pozostają jastrzębie, wskazując, że presja inflacyjna wywołana wielomiesięcznym odcięciem dostaw surowców zdążyła już zakorzenić się w gospodarce globalnej. Dzisiejsza sesja przyniesie kluczowe odczyty indeksów ZEW dla strefy euro oraz Niemiec, a także dane z amerykańskiego rynku nieruchomości i finalne odczyty inflacji bazowej w Polsce. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej Jastrzębia decyzja Banku Japonii: BoJ podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 1,0%, co stanowi najwyższy wymiar kosztu pieniądza w Japonii od 1995 roku. Decyzja zapadła stosunkiem głosów 7 do 1 pod nieobecność hospitalizowanego prezesa Uedy.

Stabilizacja stóp procentowych w Australii: RBA jednogłośnie zdecydowało o utrzymaniu stopy cash rate na dotychczasowym poziomie 4,35%, co odzwierciedla spowalniającą dynamikę PKB oraz stabilizację lokalnego rynku pracy.

Dane makroekonomiczne z Chin: produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna dają mieszane sygnały w kontekście spowolnienia popytu wewnętrznego. Kalendarz makroekonomiczny 11:00 Niemcy - Indeks instytutu ZEW . Konsensus: minus 6. Poprzedni odczyt: minus 10,2.

11:00 Strefa Euro - Indeks instytutu ZEW. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: minus 9,1.

14:00 Polska - Inflacja bazowa (r/r) . Konsensus: 3,4%. Poprzedni odczyt: 3,0%.

14:30 USA - Pozwolenia na budowę domów . Konsensus: 1 420K. Poprzedni odczyt: 1 423K.

14:30 USA - Rozpoczęte budowy domów. Konsensus: 1 420K. Poprzedni odczyt: 1 465K.

22:40 USA - Tygodniowa zmiana zapasów ropy według API. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: minus 9,119M.

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