Kanada: Inflacja w lipcu niespodziewanie rośnie do 3,0%. “Loonie” zyskuje

Raport inflacyjny z Kanady za lipiec:
- Inflacja CPI (r/r): 3,0% (prognoza: 2,9%, poprzednio: 2,8%)
- Inflacja CPI (m/m): 0,5% (prognoza: 0,4%, poprzednio: -0,4%)
- CPI Core Trim (r/r): 1,9% (prognoza: 1,8%, poprzednio: 1,8%)
- CPI Core Median (r/r): 2,0% (prognoza: 1,9%, poprzednio: 1,9%)
- CPI bez żywności i energii (r/r): 1,9% (prognoza: 1,8%, poprzednio: 1,8%)
Roczna wskaźnik inflacji konsumenckiej w Kanadzie przyspieszyła w lipcu do 3,0%, przekraczając rynkowe prognozy na poziomie 2,9%. Za ponownym wzrostem wskaźnika, po czerwcowym schłodzeniu do 2,8% stoją przede wszystkim skokowe podwyżki cen paliw oraz wyższe koszty podróży i transportu, zasilone wzmożonym ruchem wokół piłkarskich Mistrzostw Świata. Choć inflacja jest podwyższona, nie oznacza to automatycznie powrotu do jastrzębich oczekiwań na podwyżki. Na ten moment rynek wycenia pierwszą możliwą podwyżkę w styczniu przyszłego roku.
Paliwa i turystyka napędzają wzrosty
Ceny benzyny w lipcu podskoczyły aż o 25,7% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 20,5% w czerwcu), do czego przyczyniły się trwające napięcia na Bliskim Wschodzie. Presję cenową wzmocnił także sektor turystyczny, gdyż koszty wycieczek podrożały o 15,2% r/r, a bilety lotnicze o 12% r/r, co wynikało zarówno z droższego paliwa lotniczego, jak i wysokiego popytu turystycznego.
Umiarkowana inflacja bazowa
Mimo wyższego wskaźnika nagłówkowego, kluczowe miary inflacji bazowej monitorowane przez Bank Kanady (BoC) pozostają zakotwiczone w okolicach celu 2,0%. Średnia z preferowanych wskaźników bazowych wyniosła 1,95% r/r, co wskazuje, że wyższe ceny energii na razie nie rozprzestrzeniają się na resztę gospodarki. To właśnie na inflację bazową w największym stopniu patrzy Bank Kanady, który nie zamierza się spieszyć z podwyżkami, oglądając się przede wszystkim za tym, co będzie robił Fed.
Wzrost cen żywności zwolnił w lipcu do 3,1% r/r (z 3,9% w czerwcu), choć wciąż pozostaje powyżej ogólnego wskaźnika inflacji. Z kolei koszty mieszkalnictwa wzrosły o zaledwie 1,3% r/r, co stanowi najsłabsze tempo od maja 2020 roku. W ujęciu regionalnym Ontario było jedyną prowincją, w której inflacja nie wzrosła, do czego przyczyniły się spadki cen gazu ziemnego.
W reakcji na dane wyższe od oczekiwań dolar kanadyjski (CAD) wyraźnie się umocnił, osiągając dzienne maksimum w relacji do dolara amerykańskiego.
Cad nieco wyprzedza swój główny czynnik wzrostowy czyli ropę. Niemniej spadki na parze USDCAD w ostatnich tygodniach to przede wszystkim efekt osłabiającego się dolara amerykańskiego.
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