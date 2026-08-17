Kanada: Inflacja w lipcu niespodziewanie rośnie do 3,0%. “Loonie” zyskuje

Raport inflacyjny z Kanady za lipiec:

Inflacja CPI (r/r): 3,0% (prognoza: 2,9%, poprzednio: 2,8%)

Inflacja CPI (m/m): 0,5% (prognoza: 0,4%, poprzednio: -0,4%)

CPI Core Trim (r/r): 1,9% (prognoza: 1,8%, poprzednio: 1,8%)

CPI Core Median (r/r): 2,0% (prognoza: 1,9%, poprzednio: 1,9%)

CPI bez żywności i energii (r/r): 1,9% (prognoza: 1,8%, poprzednio: 1,8%)

Roczna wskaźnik inflacji konsumenckiej w Kanadzie przyspieszyła w lipcu do 3,0%, przekraczając rynkowe prognozy na poziomie 2,9%. Za ponownym wzrostem wskaźnika, po czerwcowym schłodzeniu do 2,8% stoją przede wszystkim skokowe podwyżki cen paliw oraz wyższe koszty podróży i transportu, zasilone wzmożonym ruchem wokół piłkarskich Mistrzostw Świata. Choć inflacja jest podwyższona, nie oznacza to automatycznie powrotu do jastrzębich oczekiwań na podwyżki. Na ten moment rynek wycenia pierwszą możliwą podwyżkę w styczniu przyszłego roku.

Paliwa i turystyka napędzają wzrosty

Ceny benzyny w lipcu podskoczyły aż o 25,7% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 20,5% w czerwcu), do czego przyczyniły się trwające napięcia na Bliskim Wschodzie. Presję cenową wzmocnił także sektor turystyczny, gdyż koszty wycieczek podrożały o 15,2% r/r, a bilety lotnicze o 12% r/r, co wynikało zarówno z droższego paliwa lotniczego, jak i wysokiego popytu turystycznego.

Umiarkowana inflacja bazowa

Mimo wyższego wskaźnika nagłówkowego, kluczowe miary inflacji bazowej monitorowane przez Bank Kanady (BoC) pozostają zakotwiczone w okolicach celu 2,0%. Średnia z preferowanych wskaźników bazowych wyniosła 1,95% r/r, co wskazuje, że wyższe ceny energii na razie nie rozprzestrzeniają się na resztę gospodarki. To właśnie na inflację bazową w największym stopniu patrzy Bank Kanady, który nie zamierza się spieszyć z podwyżkami, oglądając się przede wszystkim za tym, co będzie robił Fed.

Wzrost cen żywności zwolnił w lipcu do 3,1% r/r (z 3,9% w czerwcu), choć wciąż pozostaje powyżej ogólnego wskaźnika inflacji. Z kolei koszty mieszkalnictwa wzrosły o zaledwie 1,3% r/r, co stanowi najsłabsze tempo od maja 2020 roku. W ujęciu regionalnym Ontario było jedyną prowincją, w której inflacja nie wzrosła, do czego przyczyniły się spadki cen gazu ziemnego.

W reakcji na dane wyższe od oczekiwań dolar kanadyjski (CAD) wyraźnie się umocnił, osiągając dzienne maksimum w relacji do dolara amerykańskiego.

Cad nieco wyprzedza swój główny czynnik wzrostowy czyli ropę. Niemniej spadki na parze USDCAD w ostatnich tygodniach to przede wszystkim efekt osłabiającego się dolara amerykańskiego.