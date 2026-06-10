Kalendarz ekonomiczny: inflacja CPI z USA z eskalacja w Zatoce Ormuz w tle ⚔️

Globalne rynki finansowe funkcjonują dzisiaj w warunkach podwyższonego ryzyka geopolitycznego po zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca wojskowego Apache przez siły irańskie w Cieśninie Ormuz. W odpowiedzi siły CENTCOM przeprowadziły serię uderzeń odwetowych na irańskie instalacje radarowe i obronne na wyspie Qeshm oraz w mieście Sirik. Reakcja Teheranu była natychmiastowa – Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzelił rakiety dalekiego zasięgu w kierunku amerykańskiej bazy al-Azraq w Jordanii, co spotkało się z częściową interwencją jordańskiej obrony powietrznej.

Na rynku surowcowym te wydarzenia zniwelowały ostatnie nadzieje na szybkie porozumienie dyplomatyczne. Mimo to ceny baryłki ropy tracą dzisiaj między 0,60-0,80% do okoli 88-91 USD za baryłkę.

Oprócz napięć militarnych uwaga inwestorów na Wall Street i rynkach dłużnych skupia się dzisiaj na majowej publikacji wskaźnika inflacji CPI w USA, która przesądzi o dalszych krokach Rezerwy Federalnej w kwestii stóp procentowych.

Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej

Jastrzębi odczyt PPI w Japonii: Maj przyniósł silniejszy od oczekiwań wzrost inflacji producenckiej PPI w Japonii, która przyspieszyła do 6,3% r/r przy konsensusie 5,6%, co umacnia rynkowe spekulacje o możliwej podwyżce stóp przez Bank Japonii na czerwcowym posiedzeniu.

Stabilizacja cen w Chinach: Roczny wskaźnik inflacji CPI w Chinach wyniósł w maju 1,2% r/r przy prognozie 1,3%, natomiast inflacja cen producentów PPI uplasowała się dokładnie na poziomie konsensusu wynoszącym 3,9% r/r.

Kalendarz makroekonomiczny

10:00 Włochy - Produkcja przemysłowa (m/m). Konsensus: 0,0%. Poprzedni odczyt: 0,7%.

14:30 USA - Core CPI (m/m) . Konsensus: 0,3%. Poprzedni odczyt: 0,4%.

14:30 USA - Core CPI (r/r) . Konsensus: 2,9%. Poprzedni odczyt: 2,8%.

14:30 USA - Inflacja CPI (r/r) . Konsensus: 4,2%. Poprzedni odczyt: 3,8%.

15:45 Kanada - Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych . Konsensus: 2,25%. Poprzedni odczyt: 2,25%.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów ropy naftowej (EIA) . Konsensus: minus 5,10M. Poprzedni odczyt: minus 7,97M.

Kalendarz wyników spółek

Po zamknięciu sesji na Wall Street inwestorzy poznają wyniki giganta oprogramowania bazodanowego i chmurowego Oracle (ORCL), gdzie rynek oczekuje potwierdzenia dynamicznego wzrostu przychodów z infrastruktury OCI powiązanej ze sztuczną inteligencją.