Pszenica zyskuje 4% 🔼 USDA szacuje najniższe zbiory od 1970 roku

Pszenica na CBOT (WHEAT) notuje dziś skok o prawie 4%. Do niedawna głównym problemem pozostawał słaby popyt eksportowy i konkurencja ze strony innych producentów, ale obecnie coraz większą uwagę przyciąga podaż. USDA prognozuje produkcję pszenicy w USA w 2026 roku na zaledwie 1,53 mld buszli, czyli o 23% mniej niż przed rokiem i najmniej od 1970 roku. W przypadku samej pszenicy ozimej produkcja ma wynieść około 990 mln buszli, co oznacza spadek o 29% r/r. To istotna zmiana dla rynku, ponieważ przy mniejszej krajowej podaży każdy kolejny problem pogodowy czy zakłócenie dostaw z innych regionów eksportowych ma większe znaczenie dla wyceny kontraktów.

Produkcja całej pszenicy w USA prognozowana jest na 1,53 mld buszli, o 23% mniej niż w 2025 roku.

Zbiory pszenicy ozimej mają wynieść około 990 mln buszli i będą o 29% mniejsze niż przed rokiem.

Problemy pogodowe i zakłócenia eksportu z regionu Morza Czarnego dodatkowo zwiększają wrażliwość światowego bilansu pszenicy.

Największym hamulcem dla amerykańskiego rynku pozostaje popyt eksportowy – bez jego wyraźniejszego odbicia sama mniejsza produkcja nie musi wystarczyć do zbudowania trwałego trendu wzrostowego.

Amerykański staje się coraz ciaśniejszy

Najważniejsza historia rozgrywa się obecnie po stronie podaży. Dzisiejsza prognoza USDA zakłada średni plon pszenicy na poziomie 47,8 buszla z akra wobec 53,3 buszla w 2025 roku. W przypadku winter wheat plon ma wynieść około 47 buszli z akra, czyli o 7,9 buszla mniej niż przed rokiem.

Dla rynku ważniejsza od samej procentowej zmiany jest jednak kombinacja słabszych plonów i ograniczonej powierzchni upraw. USA wchodzą w kolejny sezon z wyraźnie mniejszą poduszką produkcyjną, przez co rynek może mocniej reagować na pogorszenie pogody.

Widać to szczególnie w przypadku hard red winter wheat, gdzie problemy z suszą w Southern Plains już wcześniej uderzyły w produkcję. Jeśli jesienne zasiewy ponownie będą odbywały się przy słabej wilgotności gleby, rynek może zacząć budować premię pogodową znacznie wcześniej niż zwykle.

Morze Czarne ponownie zwiększa premię za ryzyko

Drugim elementem pozostaje sytuacja wokół Ukrainy i szlaków eksportowych Morza Czarnego. Ostatnie zakłócenia infrastruktury transportowej ponownie przypomniały inwestorom, że duża część globalnego handlu zbożem przechodzi przez region narażony na ryzyko militarne. Globalne ceny pszenicy wzrosły w lipcu o 5,8%, do czego według FAO przyczyniły się zarówno problemy pogodowe, jak i zakłócenia handlu z regionu Morza Czarnego.

Dla CBOT najważniejsze nie są jednak same nagłówki geopolityczne. Liczy się to, czy problemy faktycznie ograniczą ilość ziarna dostępnego dla importerów. Jeśli eksport z regionu będzie przebiegał sprawnie, premia może szybko zniknąć. Jeżeli natomiast dostępność rosyjskiej lub ukraińskiej pszenicy spadnie, część światowego popytu będzie musiała znaleźć alternatywnego dostawcę.

Popyt pozostaje słabszą stroną rynku

To właśnie tutaj znajduje się największy znak zapytania. Mniejsza produkcja w USA poprawia fundamentalny obraz pszenicy, ale trwały wzrost cen wymaga również kupującego na rynku fizycznym.

Mocny dolar nie pomaga amerykańskim eksporterom, a USA nadal konkurują o zamówienia m.in. z Rosją, Europą, Australią i Argentyną. Dlatego w najbliższych tygodniach dane o sprzedaży eksportowej mogą być równie istotne jak kolejne raporty dotyczące produkcji.

Jeżeli słabsza podaż w USA zbiegnie się z problemami zbiorów u innych dużych eksporterów, sytuacja może zmienić się stosunkowo szybko. USDA już wcześniej zakładało spadek światowej produkcji w sezonie 2026/27 względem rekordowego poprzedniego sezonu oraz niższe globalne zapasy końcowe.

Kukurydza może dodatkowo pomóc?

Warto obserwować również kukurydzę, ponieważ oba rynki są ze sobą częściowo powiązane przez popyt paszowy i konkurencję o areał. Dzisiejszy raport USDA obniżył prognozę amerykańskiego plonu kukurydzy z 183 do 180,7 buszla z akra, wyraźnie mocniej, niż oczekiwał rynek. Kontrakty na kukurydzę zareagowały wzrostem.

To usuwa jeden z potencjalnie negatywnych czynników dla wheat. Bardzo duża i tania podaż kukurydzy mogłaby ograniczać wykorzystanie pszenicy w paszach i ciążyć całemu kompleksowi zbóż. Słabsze perspektywy plonów kukurydzy sprawiają, że ten argument staje się nieco mniej istotny.

Obecny układ na pszenicy jest więc zdecydowanie lepszy dla kupujących niż kilka miesięcy temu, ale najważniejszym potwierdzeniem pozostanie eksport. Produkcja w USA jest najniższa od ponad pół wieku, światowy bilans wygląda ciaśniej, a pogoda i Morze Czarne zwiększają ryzyko po stronie podaży. Jeżeli do tej kombinacji dołączy poprawa popytu na amerykańskie ziarno, rynek otrzyma znacznie solidniejszy fundament pod dalsze wzrosty.

Wykres kontraktu na pszenicę (WHEAT, interwał D1)

Źródło: xStation5