Kalendarz Ekonomiczny: Kluczowa decyzja FOMC i fala danych o inflacji

Sesja środowa na rynkach finansowych zdominowana jest przez oczekiwanie na wieczorny komunikat Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Inwestorzy koncentrują się na prognozach makroekonomicznych Rezerwy Federalnej oraz konferencji prasowej nowego przewodniczącego Kevina Warsha, które wyznaczą kierunek dla dolara amerykańskiego oraz globalnych indeksów akcyjnych. Sytuacja geopolityczna pozostaje stabilna w obliczu trwającego Szczytu G7. Poza decyzją Fed, rynki przetwarzają serię istotnych odczytów inflacyjnych z Europy (Wielka Brytania, Strefa Euro) oraz kluczowe dane o sprzedaży detalicznej w USA, co generuje podwyższoną zmienność na parach z funtem, euro oraz na rentownościach amerykańskich obligacji skarbowych.
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
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W nocy bank centralny Chile utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 4,50%.
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Dane z Nowej Zelandii wykazały mniejszy od prognoz deficyt na rachunku bieżącym za I kwartał, który wyniósł -1,01 mld NZD.
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Z Japonii napłynęły mieszane sygnały: bilans handlowy za maj okazał się gorszy od oczekiwań (-378,7 mld JPY), jednak dynamika eksportu przyspieszyła do 17% r/r, a kwietniowe zamówienia na maszyny mocno odbiły o 8,7% m/m.
Kalendarz makroekonomiczny
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08:00 Wlk. Brytania - Inflacja CPI m/m. Konsensus: 0,4%. Poprzedni odczyt: 0,7%.
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08:00 Wlk. Brytania - Inflacja bazowa CPI m/m. Konsensus: 0,4%. Poprzedni odczyt: 0,7%.
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08:00 Wlk. Brytania - Inflacja CPI r/r. Konsensus: 3%. Poprzedni odczyt: 2,8%.
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08:00 Wlk. Brytania - Inflacja bazowa CPI r/r. Konsensus: 2,7%. Poprzedni odczyt: 2,5%.
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08:00 Wlk. Brytania - Inflacja PPI m/m. Konsensus: 0,5%. Poprzedni odczyt: 1,5%.
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08:30 Węgry - Wynagrodzenia r/r. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: 9,2%.
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09:00 Szwajcaria - Prognozy gospodarcze SECO. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: brak danych.
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09:00 Słowacja - Inflacja HICP r/r. Konsensus: 4,1%. Poprzedni odczyt: 4%.
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09:30 Szwecja - Decyzja ws. stóp procentowych. Konsensus: 1,75%. Poprzedni odczyt: 1,75%.
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11:00 Strefa Euro - Finalna inflacja HICP m/m. Konsensus: 1,0%. Poprzedni odczyt: 0,1%.
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11:00 Strefa Euro - Finalna inflacja HICP r/r. Konsensus: 3,0%. Poprzedni odczyt: 3,2%.
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13:00 USA - Wnioski o kredyt hipoteczny. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: 10,8%.
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14:30 USA - Sprzedaż detaliczna m/m. Konsensus: 0,5%. Poprzedni odczyt: 0,5%.
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14:30 USA - Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m. Konsensus: 0,7%. Poprzedni odczyt: 0,5%.
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14:30 Kanada - Indeks cen nowych domów m/m. Konsensus: -0,4%. Poprzedni odczyt: -0,1%.
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16:00 USA - Indeks podpisanych umów kupna domów m/m. Konsensus: 1,4%. Poprzedni odczyt: 0,9%.
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16:00 USA - Zapasy niesprzedanych towarów m/m. Konsensus: 0,9%. Poprzedni odczyt: 0,5%.
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16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów ropy naftowej. Konsensus: -7,23 mln brk. Poprzedni odczyt: -4,5 mln brk.
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20:00 USA - Decyzja FOMC ws. stóp procentowych. Konsensus: 3,50-3,75%. Poprzedni odczyt: 3,50-3,75%.
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20:00 USA - Projekcje makroekonomiczne FOMC. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: brak danych.
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20:30 USA - Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: brak danych.
Kalendarz wyników spółek
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Jabil Inc. - przed sesją
Trzy rynki, na które warto zwrócić uwagę:
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EUR/USD – główna para walutowa zareaguje podwyższoną zmiennością zarówno na finalne dane o inflacji CPI ze Strefy Euro, jak i na wieczorny komunikat Fed oraz ton wypowiedzi Kevina Warsha.
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GBP/USD – poranny pakiet danych o inflacji konsumenckiej i producenckiej w Wielkiej Brytanii zdeterminuje krótkoterminowy trend na funcie szterlingu przed wieczornym rozstrzygnięciem w USA.
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Złoto (XAU/USD) – kruszec pozostaje skrajnie wrażliwy na jastrzębie lub gołębie akcenty w nowych projekcjach makroekonomicznych FOMC (tzw. wykres kropkowy) oraz zmiany rentowności długu USA.
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