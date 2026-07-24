Kalendarz ekonomiczny: Kondycja przemysłu w cieniu cen ropy

Nastroje na globalnych rynkach zostają podporządkowane eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz mieszanym wynikom sektora technologicznego. Kolejna seria amerykańskich ataków na Iran oraz uderzenia Huti w saudyjskie tankowce zwiększyły obawy o jednoczesne zakłócenia żeglugi przez cieśninę Ormuz i Morze Czerwone. Iran miał też wielokrotnie odrzucić próby mediacji przez państwa zatoki perskiej. Brent utrzymuje się powyżej 100 USD za baryłkę.
Rosnące ceny energii ponownie podbijają oczekiwania inflacyjne i rentowności obligacji. Rynek wycenia prawdopodobieństwo 30-40% prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed. Jednocześnie przecena Alphabetu i Tesli, związana z rosnącymi wydatkami na AI i pogorszeniem przepływów pieniężnych, podtrzymuje presję na sektor technologiczny.
Duża skala przecen na wczorajszej sesji, i brak nowych negatywnych informacji do wyceny sprawia że kontrakty na główne indeksy odrabiają część wczorajszych strat.
Dzisiejszy kalendarz koncentruje się na wstępnych indeksach PMI dla Europy i USA. Dane pozwolą ocenić, czy skok cen energii zaczynają już ograniczać aktywność gospodarczą.
Najważniejsze publikacje z azji
- Inflacja CPI w Japonii wyniosła w czerwcu 1,7% r/r wobec 1,5% poprzednio, zgodnie z konsensusem. Inflacja bazowa wzrosła z 1,4% do 1,6%.
- Japoński PMI dla przemysłu wyniósł w lipcu 54,7 wobec oczekiwanych 54,5. PMI dla usług spadł jednak z 52,2 do 51,9.
- Australijski PMI Composite wzrósł z 50,4 do 52,6. PMI usługowy osiągnął 53,0 , a
- przemysłowy 51,7.
- Indyjski PMI spadł z 57,1 do 54,3, osiągając najniższy poziom od ponad czterech lat. PMI usług obniżył się z 57,4 do 53,1.
Kalendarz na dziś
- 08:00 - Niemcy: Indeks zaufania konsumentów: -29,6.(Oczekiwane: -28,5, Poprzednio: -29,3)
- 08:00 - Wielka Brytania: sprzedaż detaliczna (czerwiec): 1,0% m/m i 4,2% r/r. (Oczekiwane: -0,3% m/m i 2,3% r/r. Poprzednio: 1,2% m/m i 3,5% r/r.)
- 09:15 - Francja: (wstępne) indeksy PMI, (lipiec):
- Przemysł: 50,0 pkt (Oczekiwano: 51,0).
- Usługi: 49,8 pkt (Oczekiwano: 47,5)
- Composite: 49,6 pkt (Oczekiwano 47,8)
- 09:30 - Niemcy: (wstępne) PMI (lipiec):
- Przemysł: 52,2 pkt (Oczekiwano: 50,5)
- Usługi: 49,6 pkt (Oczekiwano: 49,0)
- Composite: 51,2 pkt (Oczekiwano: 49,8)
- 10:00 - Strefa euro: (wstępny) PMI (lipiec):
- Przemysł: (Oczekiwano: 51,5 pkt. Poprzednio: 51,4)
- Usługi: (Oczekiwano: 49,8; Poprzednio: 49,4)
- Composite: (Oczekiwano: 50,3; Poprzednio: 50,0)
- 10:30 - Wielka Brytania (wstępny) PMI (lipiec):
- Przemysł: (Oczekiwano: 52,0; Poprzednio: 52,5)
- Usługi: (Oczekiwano: 49,4; Poprzednio: 48,8)
- 14:30 - Kanada: PPI (czerwiec): (Oczekiwano: -0,4%; Poprzednia: 1,2%)
- 15:45 - USA: (wstępne) PMI (Lipiec):
- Przemysł: (Oczekiwano: 54,3. Poprzednio: 53,9)
- Usługi: (Oczekiwano: 51,5 pkt. Poprzednio: 51,2)
- 16:00 - USA: sprzedaż nowych domów, (czerwiec): (Oczekiwano: 610 tys. Poprzednio: 580 tys.)
Kalendarz wyników Przed otwarciem rynku w USA
- American Express
- Verizon Communications
- NextEra Energy
- HCA Healthcare
- SLB
3 rynki, które warto obserwować
- Brent - Ropa pozostaje głównym nośnikiem ryzyka geopolitycznego i inflacyjnego. Utrzymanie ceny powyżej 100 USD może dalej podnosić rentowności obligacji oraz oczekiwania dotyczące podwyżek stóp.
- DE40 - Indeks będzie reagował na zaskakująco mocny niemiecki PMI przemysłowy, ale wsparcie to równoważą wysokie ceny energii i słabość usług. Kluczowy będzie jeszcze zbiorczy PMI dla strefy euro.
- USD/JPY - Para pozostaje blisko wieloletnich maksimów dzięki wzrostowi amerykańskich rentowności. Dalsze umocnienie dolara zwiększa jednak prawdopodobieństwo interwencji walutowej władz Japonii.
Komentarz walutowy: Czy braknie nam gazu w zimie i co to oznacza dla euro?
PULS GPW: Banki wspierają korektę wzrostową, Modivo traci
📈 DE40 rośnie po wynikach SAP
PILNE: Ożywienie w strefie euro? Pozytywne odczyty indeksów PMI, choć przy wysokich cen ropy i gazu
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.