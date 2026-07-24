Kalendarz ekonomiczny: Kondycja przemysłu w cieniu cen ropy

Nastroje na globalnych rynkach zostają podporządkowane eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz mieszanym wynikom sektora technologicznego. Kolejna seria amerykańskich ataków na Iran oraz uderzenia Huti w saudyjskie tankowce zwiększyły obawy o jednoczesne zakłócenia żeglugi przez cieśninę Ormuz i Morze Czerwone. Iran miał też wielokrotnie odrzucić próby mediacji przez państwa zatoki perskiej. Brent utrzymuje się powyżej 100 USD za baryłkę.

Rosnące ceny energii ponownie podbijają oczekiwania inflacyjne i rentowności obligacji. Rynek wycenia prawdopodobieństwo 30-40% prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed. Jednocześnie przecena Alphabetu i Tesli, związana z rosnącymi wydatkami na AI i pogorszeniem przepływów pieniężnych, podtrzymuje presję na sektor technologiczny.

Duża skala przecen na wczorajszej sesji, i brak nowych negatywnych informacji do wyceny sprawia że kontrakty na główne indeksy odrabiają część wczorajszych strat.

Dzisiejszy kalendarz koncentruje się na wstępnych indeksach PMI dla Europy i USA. Dane pozwolą ocenić, czy skok cen energii zaczynają już ograniczać aktywność gospodarczą.

Najważniejsze publikacje z azji

Inflacja CPI w Japonii wyniosła w czerwcu 1,7% r/r wobec 1,5% poprzednio, zgodnie z konsensusem. Inflacja bazowa wzrosła z 1,4% do 1,6%.

Japoński PMI dla przemysłu wyniósł w lipcu 54,7 wobec oczekiwanych 54,5. PMI dla usług spadł jednak z 52,2 do 51,9.

Australijski PMI Composite wzrósł z 50,4 do 52,6. PMI usługowy osiągnął 53,0 , a

przemysłowy 51,7.

Indyjski PMI spadł z 57,1 do 54,3, osiągając najniższy poziom od ponad czterech lat. PMI usług obniżył się z 57,4 do 53,1.

Kalendarz na dziś

08:00 - Niemcy: Indeks zaufania konsumentów: -29,6.(Oczekiwane: -28,5, Poprzednio: -29,3)

08:00 - Wielka Brytania: sprzedaż detaliczna (czerwiec): 1,0% m/m i 4,2% r/r. (Oczekiwane: -0,3% m/m i 2,3% r/r. Poprzednio: 1,2% m/m i 3,5% r/r.)

09:15 - Francja: (wstępne) indeksy PMI, (lipiec): Przemysł: 50,0 pkt (Oczekiwano: 51,0). Usługi: 49,8 pkt (Oczekiwano: 47,5) Composite: 49,6 pkt (Oczekiwano 47,8)

09:30 - Niemcy: (wstępne) PMI (lipiec): Przemysł: 52,2 pkt (Oczekiwano: 50,5) Usługi: 49,6 pkt (Oczekiwano: 49,0) Composite: 51,2 pkt (Oczekiwano: 49,8)

10:00 - Strefa euro: (wstępny) PMI (lipiec): Przemysł: (Oczekiwano: 51,5 pkt. Poprzednio: 51,4) Usługi: (Oczekiwano: 49,8; Poprzednio: 49,4) Composite: (Oczekiwano: 50,3; Poprzednio: 50,0)

10:30 - Wielka Brytania (wstępny) PMI (lipiec): Przemysł: (Oczekiwano: 52,0; Poprzednio: 52,5) Usługi: (Oczekiwano: 49,4; Poprzednio: 48,8)

14:30 - Kanada: PPI (czerwiec): (Oczekiwano: -0,4%; Poprzednia: 1,2%)

15:45 - USA: (wstępne) PMI (Lipiec): Przemysł: (Oczekiwano: 54,3. Poprzednio: 53,9) Usługi: (Oczekiwano: 51,5 pkt. Poprzednio: 51,2)

16:00 - USA: sprzedaż nowych domów, (czerwiec): (Oczekiwano: 610 tys. Poprzednio: 580 tys.)

Kalendarz wyników Przed otwarciem rynku w USA

American Express

Verizon Communications

NextEra Energy

HCA Healthcare

SLB

3 rynki, które warto obserwować