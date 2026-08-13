US Open: S&P500 blisko szczytów – maleją szansę na podwyżkę Fedu

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,3%, zbliżając się do historycznych szczytów. W górę kieruje się także Nasdaq 100, który umacnia się o 0,6%. Jednym z kluczowych czynników wspierających wzrosty są opublikowane w tym tygodniu dane inflacyjne.
Wczorajszy odczyt CPI okazał się spójny z oczekiwaniami, łagodząc nerwy inwestorów o rozlewanie się presji cenowej, dzisiejsze dane PPI zaskoczyły zaś w dół (w kontekście głównej miary). Szanse na wrześniową podwyżkę stóp procentowych spadły z ok. 50% na początku tygodnia, do nieco ponad 30% obecnie.
Wykres 1: Implikowana rynkowo wycena obniżek/podwyżek do września 2026 r. (2025 - 2026)
Źródło: XTB Research, 13.08.2026
Widzimy także znaczną zmianę wycen w zakresie kolejnych ruchów komitetu. Podwyżka jeszcze przed końcem roku nie jest już w pełni wyceniona, a ruch w górę w październiku jest w ocenie rynków coraz bardziej wątpliwy.
Wykres 2: Implikowana rynkowo ścieżka stóp procentowych Fedu (2026 - 2027)
Źródło: XTB Research, 13.08.2026
Cieszyć inwestorów mogą również niższe ceny ropy naftowej WTI (-2,5%), za której baryłkę należy zapłacić obecnie nieco ponad 81 dolarów.
Wykres 3: Zwycięzcy i przegrani w Nasdaq 100 (13.08.2026)
Źródło: XTB Research, 04.08.2026
Nasdaq 100 przewodzą dziś CoreWeave, Netflix oraz AppLovin, spółki, które w ostatnich 12 miesiącach nie radziły sobie najlepiej. Po drugiej stronie znajdziemy Cisco Systems, które opublikowało wczoraj po zamknięciu rynku wyniki za II kwartał.
Firma oszacowała swoją przyszłą sprzedaż powiązaną z boomem na centra danych AI na 7,5 miliarda dolarów w bieżącym roku fiskalnym. Było to dla inwestorów o tyle rozczarowujące, że tylko w ciągu ostatniego roku spółka pozyskała zamówienia związane ze sztuczną inteligencją o łącznej wartości 9,3 miliarda dolarów.
Łącząc to z wiedzą, którą pozyskaliśmy z poprzednich publikacji, można dojść do wniosku, że inwestorzy skupiają się obecnie przede wszystkim na tempie, w jakim napływający popyt przekłada się na twarde przychody. Sam wysoki poziom zamówień czy ekspozycja na boom w wydatkach inwestycyjnych przestają wystarczać.
Wykres 4: Dashboard dla Cisco
Źródło: XTB Research, 13.08.2026
Wiadomości ze spółek
- Cerebras Systems ($CBRS.US): Akcje notują znaczne spadki z powodu ostrożniejszych prognoz wzrostu przychodów ze sprzedaży autorskich chipów AI.
- Accelerant ($ARX.US): Potężny wzrost cen akcji (+44%) w reakcji na ogłoszenie przejęcia spółki przez fundusz Thoma Bravo w gotówkowym wezwaniu po 20,25 USD za akcję.
- Harmonic ($HLIT.US): Wzrost o ok. 25% po publikacji wyników finansowych znacznie przewyższających oczekiwania rynku.
- Birkenstock ($BIRK.US): Akcje rosną o +17% w związku z podniesieniem całorocznych prognoz skorygowanej EBITDA oraz lepszą od prognoz sprzedażą w II kwartale.
Przegląd rynkowy: Głęboka korekta na dolarze i skok na europejskich spółkach IT (14.08.2026)
Komentarz walutowy: Pułapka jastrzębiej narracji Banku Japonii
Drugi szacunek PKB strefy euro zgodny z oczekiwaniami 🔼
Reddit wchodzi do indeksu S&P 500, akcje mocno rosną. Z niszowego forum na salony Wall Street
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.