US Open: S&P500 blisko szczytów – maleją szansę na podwyżkę Fedu

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,3%, zbliżając się do historycznych szczytów. W górę kieruje się także Nasdaq 100, który umacnia się o 0,6%. Jednym z kluczowych czynników wspierających wzrosty są opublikowane w tym tygodniu dane inflacyjne.

Wczorajszy odczyt CPI okazał się spójny z oczekiwaniami, łagodząc nerwy inwestorów o rozlewanie się presji cenowej, dzisiejsze dane PPI zaskoczyły zaś w dół (w kontekście głównej miary). Szanse na wrześniową podwyżkę stóp procentowych spadły z ok. 50% na początku tygodnia, do nieco ponad 30% obecnie.

Wykres 1: Implikowana rynkowo wycena obniżek/podwyżek do września 2026 r. (2025 - 2026)

Źródło: XTB Research, 13.08.2026

Widzimy także znaczną zmianę wycen w zakresie kolejnych ruchów komitetu. Podwyżka jeszcze przed końcem roku nie jest już w pełni wyceniona, a ruch w górę w październiku jest w ocenie rynków coraz bardziej wątpliwy.

Wykres 2: Implikowana rynkowo ścieżka stóp procentowych Fedu (2026 - 2027)

Źródło: XTB Research, 13.08.2026

Cieszyć inwestorów mogą również niższe ceny ropy naftowej WTI (-2,5%), za której baryłkę należy zapłacić obecnie nieco ponad 81 dolarów.

Wykres 3: Zwycięzcy i przegrani w Nasdaq 100 (13.08.2026)

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

Nasdaq 100 przewodzą dziś CoreWeave, Netflix oraz AppLovin, spółki, które w ostatnich 12 miesiącach nie radziły sobie najlepiej. Po drugiej stronie znajdziemy Cisco Systems, które opublikowało wczoraj po zamknięciu rynku wyniki za II kwartał.

Firma oszacowała swoją przyszłą sprzedaż powiązaną z boomem na centra danych AI na 7,5 miliarda dolarów w bieżącym roku fiskalnym. Było to dla inwestorów o tyle rozczarowujące, że tylko w ciągu ostatniego roku spółka pozyskała zamówienia związane ze sztuczną inteligencją o łącznej wartości 9,3 miliarda dolarów.

Łącząc to z wiedzą, którą pozyskaliśmy z poprzednich publikacji, można dojść do wniosku, że inwestorzy skupiają się obecnie przede wszystkim na tempie, w jakim napływający popyt przekłada się na twarde przychody. Sam wysoki poziom zamówień czy ekspozycja na boom w wydatkach inwestycyjnych przestają wystarczać.

Wykres 4: Dashboard dla Cisco

Źródło: XTB Research, 13.08.2026

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