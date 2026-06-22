Kalendarz ekonomiczny: Płace z Polski oraz CPI z Kanady w centrum uwagi 💡

Europejskie indeksy rozpoczynają dziś poranek z lekką przewagą kupujących, ignorując część weekendowego ryzyka geopolitycznego. DAX (DE40) notowany jest dzisiaj przed otwarciem kasowym na poziomie 25 182 pkt (+0,07%), francuski CAC40 (FRA40) zyskuje +0,14% do 8 441, a szeroki Eurostoxx50 rośnie o +0,22% do 6 325 pkt. Pozytywnie wyróżnia się też włoski FTSE MIB (ITA40, +0,11%) oraz szwajcarski SMI (SUI20, +0,22%), co sugeruje, że odblokowanie Cieśniny Ormuz i wstępne porozumienie USA–Iran inwestorzy odczytują jako wyraźnie pozytywny sygnał dla sentymentu. Dzisiejszy kalendarz Pierwsza połowa dnia stosunkowo spokojna. Najważniejsze publikacje: 03:00 – Chiny: 1-roczna stopa pożyczkowa (3,00% – zgodnie z prognozą i poprzednią wartością), 5-letnia stopa pożyczkowa (3,50% – bez zmian)

09:30 – Polska: Wynagrodzenia r/r maj (prognoza 6,0% vs. poprzednie 5,4%), Sprzedaż detaliczna r/r maj (prognoza 5,3% vs. poprzednie 2,8%)

13:00 – Prezes Bundesbanku Nagel przemawia

14:30 – Kanada: CPI r/r maj (prognoza 3,0% vs. poprzednie 2,8%) i CPI m/m (prognoza 0,8% vs. poprzednie 0,4%) – istotna publikacja

14:30 – Prezes EBC przemawia

15:00 – Członek Fed Waller przemawia Wyniki spółek w tym tygodniu W tym tygodniu sezon wyników skupia się na kilku kluczowych publikacjach: Wtorek (23.06) – FedEx (konsensus EPS: 5,96 vs. poprzednie 6,07; przychody 23,54B vs. 22,2B poprzednio) – wyniki wieczorem, duże znaczenie jako barometr kondycji globalnej logistyki; Carnival (EPS 0,46 vs. 0,35)

Środa (24.06) – Micron Technology ⭐ – kluczowy odczyt dla całego sektora chipów (EPS konsensus 10,81 vs. 1,91 rok temu; przychody 22,51B vs. 9,3B) – wyniki wieczorem

Czwartek (25.06) – Darden Restaurants, SYNNEX, McCormick, Acuity Brands – wszystkie przed otwarciem Największa potencjalna zmienność dotyczy Microna w środę – wyniki mogą mocno poruszyć całym sektorem półprzewodników w kontekście boomu na AI.

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