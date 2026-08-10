Poranna odprawa: Brak przełomu w Cieśninie Ormuz; Inwestorzy reagują na wyniki Berkshire Hathaway

Iran-USA: brak przełomu w sprawie Cieśniny Ormuz. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi oświadczył, że Teheran nie prowadzi bezpośrednich negocjacji z Waszyngtonem, a jedynie wymienia komunikaty przez pośredników. Iran postawił nowe, w dużej mierze powtórzone warunki otwarcia cieśniny: pełne zniesienie sankcji, koniec blokady morskiej i zawieszenie działań wojskowych, czyli de facto powrót do porozumienia z czerwca. Trump w rozmowie z Axios powiedział, że USA "gra na luz" i tylko "półnegocjuje" z Iranem, licząc na to, że presja ekonomiczna i wysoka inflacja zmuszą Teheran do ustępstw.

Eskalacja na drugim froncie – Jemen i Zatoka Perska. ZEA zgłosiły irański atak rakietowy na tankowiec powiązany z ADNOC w cieśninie, bez ofiar. Jemeńscy Huti przyznali się do ataku dronem na rafinerię Saudi Aramco w Jazan, w odwecie za naruszenie przestrzeni powietrznej Jemenu przez saudyjskie drony – otwierając realny drugi front równolegle z Ormuz. Amerykański CENTCOM podał, że do niedzieli przekierowano już 55 statków handlowych (wzrost z 35 tydzień wcześniej), unieszkodliwiono 2 i przeszukano 2 kolejne w ramach blokady morskiej.

Netanyahu odrzuca plan Trumpa dla Gazy. Premier Izraela w wystąpieniu do swojego prawicowego gabinetu ponownie odrzucił 15-punktowy plan Trumpa, mówiąc że wojsko nie wycofa się, dopóki Hamas nie zostanie rozbrojony, mimo że Izrael faktycznie zawiesił większe operacje w Gazie pod presją Waszyngtonu. Źródła z Białego Domu sugerują, że administracja traktuje te słowa jako element izraelskiej kampanii wyborczej, nie widząc w tym realnej przeszkody dla planu.

Rynek pracy USA i oczekiwania na Fed. Słabszy niż prognozowano lipcowy raport NFP (-23K wobec +80K oczekiwań) wywołał spadek prawdopodobieństwa wrześniowej podwyżki stóp Fed z 67% do ok. 44% według CME FedWatch. Rynki teraz czekają na kluczowy odczyt CPI w środę, który może ponownie przesunąć te oczekiwania w obie strony. Rentowność 10-letnich obligacji USA trzyma się jednak wysoko, w rejonie 4,655%, blisko poziomu 4,70%, co sugeruje, że rynek długu nie w pełni podzielił entuzjazm rynku akcji.

Wall Street kończy tydzień rekordami, ale piątkowy entuzjazm gasi weekendowa niepewność wokół Ormuz. S&P 500 zamknął zeszły tydzień na historycznym szczycie, notując najlepszy tydzień od kwietnia, napędzany słabszymi danymi z rynku pracy i nadziejami na wstrzymanie podwyżek Fed. Kontrakty terminowe na poniedziałek są jednak mieszane w reakcji na doniesienia Araghchiego – US500 zyskuje lekko poniżej 0,2%, w tym samym czasie US100 dodaje 0,25%.

Azja reaguje pozytywnie na piątkowe wzrosty Wall Street, ignorując częściowo napięcia geopolityczne. Nikkei 225 zyskuje ok. 1,7-2%, napędzany momentum AI/chipów z Wall Street, mimo że niepewność na Bliskim Wschodzie ogranicza dalsze zwyżki. Kospi rośnie o ok. 0,5-0,8% dzięki koreańskim producentom chipów, a Kosdaq eksplodował o ponad 5%, wywołując zawieszenie handlu (circuit breaker) przy odwracaniu krótkich pozycji. Hang Seng zyskuje ok. 0,7%, a ASX 200 traci nieco na wartości; BOJ w podsumowaniu lipcowego posiedzenia zasygnalizował rosnące ryzyko przestrzelenia inflacji, z częścią członków skłaniających się do szybszego tempa podwyżek stóp we wrześniu.

Chiny: inflacja słabnie, gospodarka pod presją, a do tego potężny tajfun. Chińskie CPI wzrosło w lipcu jedynie o 0,5% r/r, najsłabiej od stycznia i poniżej prognoz (0,8%), podczas gdy ceny producentów (PPI) wzrosły o 3,5%, również poniżej konsensusu 3,8% – sygnał słabnącej presji cenowej i popytu wewnętrznego. Do tego najsilniejszy w tym roku tajfun "Dolphin" uderzył w prowincję Zhejiang, zmuszając do ewakuacji ponad milion osób i wstrzymania prac offshore.

USD/JPY: para wymazuje piątkowy spadek po NFP, ale kierunek pozostaje niejasny. Kurs spadł z 158,30 do ok. 156,70 po słabym raporcie z rynku pracy, po czym odbił i wraca w stronę 158,20. Kluczowym wydarzeniem tygodnia będzie środowy odczyt CPI z USA – każdy wynik poniżej "gorącego" scenariusza ograniczy dalszy wzrost dolara. Ryzyko interwencji walutowej ogranicza wzrosty w stronę 160, a scenariusz spadkowy w kierunku 155-156 wymagałby jednocześnie chłodniejszej inflacji USA i deeskalacji na Bliskim Wschodzie.

Surowce: ropa i gaz w górę na obawach o Ormuz, złoto blisko szczytów. Ropa Brent zyskuje ok. 1-2% do ok. 84,4 USD/b, a WTI ok. 1,7-2% do ok. 78,4-78,8 USD/b, po tym jak przepływ przez Ormuz spadł do zaledwie 8 potwierdzonych przejść w piątek (-33% dzień do dnia); Citi podniosło prognozę Brent na III kw. do 80 USD. Gaz ziemny (NATGAS) rośnie najsilniej ze wszystkich klas aktywów, o 2,67% do 2,735-2,745, odzwierciedlając ogólny niepokój energetyczny. Złoto nieco się osłabia (-0,12%) do 4335-4336 USD po siedmiotygodniowym szczycie osiągniętym w reakcji na słabe dane z rynku pracy, choć UBS wskazuje na krótkoterminowe ryzyka, podtrzymując jednocześnie cel 5000 USD. Srebro rośnie umiarkowanie (+0,45%) do 63,74-63,83.

Spółki: Berkshire Hathaway odblokowuje gotówkę, Meta pod presją w Indiach. Nowy CEO Berkshire Greg Abel przyspieszył buybacki do 4,5 mld USD w II kw. (z 235 mln w I kw.) i po 14 kwartałach bycia netto sprzedawcą akcji stał się netto kupującym z zakupami netto blisko 20 mld USD, w tym 10 mld USD w Alphabet; zyski operacyjne wzrosły o 16% do 12,98 mld USD, a gotówka spadła z rekordowych 397,4 mld do 365,5 mld USD. Panel parlamentarny w Indiach zażądał od Marka Zuckerberga przeprosin w ciągu trzech dni za czasowe ograniczenie posta premiera Modiego na Facebooku, pod groźbą odebrania Meta immunitetu "safe harbor", co eksperci prawni uznają za praktycznie uniemożliwiające działanie platformy w tym kraju. Big Oil (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) wygenerował rekordowe 48 mld USD zysku i blisko 90 mld USD gotówki w II kw. na wojennych cenach ropy, co wywołało krytykę Trumpa i odnowione wezwania do podatku od nadmiarowych zysków (windfall tax), a Portugalia już taki podatek wprowadziła.