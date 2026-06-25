Kalendarz ekonomiczny 🔼 Rynki czekają na ważne dane z USA

Czwartkowa sesja upłynie przede wszystkim pod znakiem publikacji kluczowych danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, które mogą wyznaczyć kierunek notowań dolara, obligacji oraz indeksów giełdowych. W centrum uwagi znajdzie się raport o inflacji PCE – preferowanej przez Rezerwę Federalną miarze wzrostu cen – zarówno w ujęciu ogólnym, jak i bazowym. Równocześnie inwestorzy poznają finalny odczyt wzrostu gospodarczego za pierwszy kwartał, dane o dochodach i wydatkach Amerykanów oraz cotygodniową liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Zestaw tych publikacji pozwoli lepiej ocenić kondycję amerykańskiej gospodarki oraz utrzymującą się presję inflacyjną. Silniejsze od oczekiwań dane mogłyby ograniczyć oczekiwania na szybkie obniżki stóp procentowych przez Fed, natomiast słabsze odczyty mogłyby wesprzeć scenariusz bardziej łagodnej polityki pieniężnej. Ze względu na koncentrację wielu istotnych publikacji o godzinie 14:30 można spodziewać się podwyższonej zmienności na większości klas aktywów. Kalendarz ekonomiczny 07:00 – Japonia: Wskaźnik wyprzedzający, finalny – prognoza: –, poprzednio: 0,5

08:45 – Francja: Wskaźnik zaufania konsumentów – prognoza: 83, poprzednio: 82

09:00 – Hiszpania: Inflacja HICP r/r – prognoza: 2,7%, poprzednio: 2,7%

09:00 – Hiszpania: PKB k/k – prognoza: 0,6%, poprzednio: 0,6%

10:00 – Strefa euro: Biuletyn ekonomiczny ECB – prognoza: –

10:00 – Włochy: Produkcja przemysłowa m/m – prognoza: –

11:00 – Strefa euro: Wystąpienie Philipa Lane'a z ECB – prognoza: –

11:00 – Wielka Brytania: Aukcja 7-letnich obligacji skarbowych, rentowność – prognoza: –, poprzednio: 4,419%

11:00 – Wielka Brytania: Aukcja 7-letnich obligacji skarbowych, bid-to-cover – prognoza: –, poprzednio: 3,6

12:00 – Strefa euro: Wystąpienie Isabel Schnabel z ECB – prognoza: –

12:00 – Strefa euro: Dane ECB dotyczące kredytów CB – prognoza: -40 mld EUR, poprzednio: -46 mld EUR

14:00 – Strefa euro: Wystąpienie Piero Cipollone z ECB – prognoza: –

14:30 – Stany Zjednoczone: Indeks cen PCE r/r – prognoza: 3,8%, poprzednio: 4,1%

14:30 – Stany Zjednoczone: Indeks cen PCE m/m – prognoza: 0,4%, poprzednio: 0,5%

14:30 – Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – prognoza: 226 tys., poprzednio: 225 tys.

14:30 – Stany Zjednoczone: PKB, finalny odczyt k/k annualizowany – prognoza: 1,8%, poprzednio: 1,6%

14:30 – Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku – prognoza: 8,0%, poprzednio: -5,0%

14:30 – Stany Zjednoczone: Bazowy indeks PCE r/r – prognoza: 3,3%, poprzednio: 3,4%

14:30 – Stany Zjednoczone: Bazowy indeks PCE m/m – prognoza: 0,2%, poprzednio: 0,31%

14:30 – Stany Zjednoczone: Wydatki konsumentów m/m – prognoza: 0,5%, poprzednio: 0,6%

14:30 – Stany Zjednoczone: PKB, deflator cen, finalny odczyt – prognoza: 3,5%, poprzednio: 3,5%

14:30 – Stany Zjednoczone: Dochody osobiste m/m – prognoza: 0,0%, poprzednio: 0,4%

14:30 – Stany Zjednoczone: Realne wydatki osobiste m/m – prognoza: 0,1%, poprzednio: 0,2%

14:30 – Stany Zjednoczone: Deflator PKB, finalny odczyt – prognoza: 3,5%, poprzednio: 3,5%

14:30 – Stany Zjednoczone: Bazowe zamówienia na dobra trwałego użytku – prognoza: 1,1%, poprzednio: 0,6%

14:30 – Stany Zjednoczone: Bazowy indeks PCE, finalny odczyt – prognoza: 4,4%, poprzednio: 4,4%

14:30 – Stany Zjednoczone: Kontynuowane wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – prognoza: 1,810 mln, poprzednio: 1,801 mln

14:30 – Stany Zjednoczone: Indeks cen PCE, finalny odczyt – prognoza: 4,5%, poprzednio: 4,5%

14:30 – Stany Zjednoczone: Zmiana zapasów gazu ziemnego EIA – prognoza: 73 mld stóp sześc., poprzednio: 69 mld stóp sześc.

17:00 – Stany Zjednoczone: Indeks aktywności produkcyjnej Fed z Kansas City – prognoza: 9, poprzednio: 7

17:00 – Stany Zjednoczone: Composite Index Fed z Kansas City – prognoza: 8, poprzednio: 6 Źródło: xStation5

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