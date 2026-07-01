Kalendarz ekonomiczny: Spotkanie szefów banków centralnych może zatrząść FX (01.07.2026)

Początek dzisiejszej sesji charakteryzuje względny spokój i spadek zmienności po ostatnim odbiciu optymizmu AI. Kontrakty na kluczowe indeksy po obu stronach Atlantyku (US500, EU50) cofają się na ten moment o marginalne 0,2%, dając trochę przestrzeni na oddech po wczorajszych wzrostach. Zmienność powinna jednak skoczyć w trakcie sesji, którą gęsto wypełniają dzisiaj dane makroekonomiczne. Obok finalnych odczytów PMI dla przemysłu za czerwiec czeka nas m.in. inflacja w Strefie Euro, raport ADP z rynku pracy w USA oraz raport EIA dot. zapasów ropy. Punktem kulminacyjnym dla inwestorów może okazać się z kolei panel szefów banków centralnych podczas trwającego forum EBC w Sintrze, gdzie ma zadebiutować Kevin Warsh. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej Japonia: Bardzo silne, kwartalne odczyty indeksu Tankan. Wskaźnik dla przemysłu wzrósł do 22 pkt (konsensus: 16 pkt, poprzednio: 17 pkt), natomiast dla usług uplasował się na poziomie 37 pkt (konsensus: 35 pkt). Sygnalizuje to wysoką odporność i dobrą kondycję japońskiej gospodarki na początku drugiej połowy roku.

Chiny: Czerwcowy indeks PMI dla przemysłu wg Caixin odnotował minimalne cofnięcie do poziomu 51,7 pkt (konsensus: 51,8 pkt, poprzednio: 51,8 pkt). Wskaźnik wciąż jednak stabilnie utrzymuje się w strefie ekspansji gospodarczej (powyżej granicy 50 pkt).

Australia: Finalny odczyt czerwcowego PMI dla przemysłu został zrewidowany nieznacznie w górę do 51,5 pkt (wobec prognozy 51,2 pkt). Negatywnym akcentem okazały się natomiast majowe dane o nowych domach oddanych do użytku, które tąpnęły o -1,1% m/m (konsensus zakładał odbicie o 0,7% m/m). Kalendarz makroekonomiczny 08:30 Nowa Zelandia - Indeks cen surowców (r/r) za czerwiec. Poprzedni odczyt: 16,8%.

09:00 Polska - Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec. Konsensus: 49,4. Poprzedni odczyt: 49,4.

09:50 Francja - Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec (finalny). Konsensus: 50,7. Poprzedni odczyt: 49,7.

09:55 Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec (finalny). Konsensus: 50. Poprzedni odczyt: 50,1.

10:00 Strefa euro - Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec (finalny). Konsensus: 51,3. Poprzedni odczyt: 51,6.

10:30 Wielka Brytania - Manufacturing PMI za czerwiec (finalny). Konsensus: 53,1. Poprzedni odczyt: 53,9.

11:00 Strefa euro - Inflacja HICP (r/r) za czerwiec (wstępna). Konsensus: 3,0%. Poprzedni odczyt: 3,2%.

11:00 Strefa euro - Inflacja HICP (m/m) za czerwiec. Poprzedni odczyt: 0,1%.

11:00 Strefa euro - Inflacja bazowa HICP (r/r) za czerwiec. Konsensus: 2,6%. Poprzedni odczyt: 2,6%.

11:00 Strefa euro - Inflacja bazowa HICP (m/m) za czerwiec. Poprzedni odczyt: 0,3%.

12:15 Strefa euro - Przemówienie członka zarządu EBC (Philip Lane).

14:15 USA - Raport ADP za czerwiec (zmiana zatrudnienia). Konsensus: 118 tys. Poprzedni odczyt: 122 tys.

15:00 Strefa euro - Przemówienie szefowej EBC (Christine Lagarde).

15:00 Wielka Brytania - Przemówienie szefa BoE (Andrew Bailey).

15:00 Kanada - Przemówienie szefa BoC (Tiff Macklem).

15:00 USA - Przemówienie szefa Fed (Kevin Warsh).

15:45 USA - Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec (finalny). Konsensus: 55,7. Poprzedni odczyt: 55,1.

16:00 USA - Indeks ISM dla przemysłu za czerwiec. Konsensus: 54. Poprzedni odczyt: 54.

16:00 USA - Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu) za czerwiec. Poprzedni odczyt: 48,6.

16:00 USA - Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) za czerwiec. Konsensus: 79. Poprzedni odczyt: 82,1.

16:00 USA - Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) za czerwiec. Poprzedni odczyt: 56,8.

16:00 Strefa euro - Przemówienie szefowej EBC (Christine Lagarde).

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg EIA. Konsensus: -4,0 mln bar. Poprzedni odczyt: -6,09 mln bar.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów benzyny wg EIA. Konsensus: -0,9 mln bar. Poprzedni odczyt: 2,06 mln bar. 3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę: EURUSD – Główna para walutowa stoi u progu znacznej zmienności. O godzinie 11:00 inwestorzy poznają kluczowy, wstępny odczyt czerwcowej inflacji HICP ze Strefy Euro (oczekiwany spadek do 3,0% r/r). Prawdziwy rollercoaster czeka nas jednak o 15:00, kiedy na rynkowych podestach równocześnie pojawią się szefowie najważniejszych banków centralnych świata (EBC, BoE, BoC oraz Fed), co w połączeniu z popołudniowymi danymi z USA ukształtuje kierunek eurodolara przed NFP.

S&P 500 (US500) – Amerykańskie indeksy czeka popołudniowy maraton makroekonomiczny. Pierwszym akcentem będzie raport ADP o 14:15, stanowiący prognostyk przed piątkowymi danymi rządowymi (NFP). Kluczowym punktem sesji pozostaje jednak publikacja indeksu ISM dla przemysłu o godzinie 16:00. Konsensus zakłada utrzymanie poziomu 54 pkt – każdy silniejszy odchył (szczególnie w składowej nowych zamówień i cen płaconych) natychmiastowo przełoży się na pozycjonowanie kapitału na Wall Street.

Ropa naftowa (OIL) – Notowania surowca będą reagować na cotygodniowe oficjalne dane Departamentu Energii USA (EIA) o godzinie 16:30. Konsensus rynkowy sugeruje kolejny wyraźny spadek zapasów czarnego złota o 4 miliony baryłek. Jeśli dane potwierdzą głębszy spadek zapasów, a popyt na benzynę wzrośnie, ceny ropy mogą otrzymać techniczne wsparcie do wyjścia z obecnej lokalnej konsolidacji. Po ostatnim podejściu pod 10-dniową wykłądniczą średnią kroczącą, EURUSD handluje ponownie na czerwono, utrwalając tym samym trwający od kwietnia trend spadkowy. Tendencję wzmacnia pogłębiająca się rozbieżność między wycofującym się z jastrzębiości EBC, a Fedem, który wg rynków może podnieść stopy procentowe we wrześniu. Źródło: xStation5

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