Kalendarz ekonomiczny: W oczekiwaniu na amerykańską inflację (09.06.2026)

Uspokojenie nastrojów na Bliskim Wschodzie pozwala inwestorom z powrotem zwrócić uwagę na dane makroekonomiczne z głównych gospodarek. Początek tygodnia nie jest jednak pod tym kątem przesadnie obfity, a najważniejsze publikacje danych zaplanowane na dziś już za nami. Dane makroekonomiczne Poniedziałek Dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle mocno rozczarowały, notując w kwietniu głęboki spadek o 3,8% w skali miesiąca. To kolejne dane, które nie napawają optymizmem odnośnie wzrostu gospodarczego we wspólnym bloku. Już w czwartek decyzja EBC oraz konferencja prezeski Lagarde – jeżeli zaakcentuje ona bolączki gospodarcze, euro może znaleźć się pod presją.

Zgodnie z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego przez nowojorski Fed, w Stanach Zjednoczonych nieznacznie spadły jednoroczne oczekiwania inflacyjne (z 3,6% do 3,5%). Rynki wyczekują jednak już środowej publikacji raportu CPI. Wtorek Nieco lepsze od konsensusu okazały się za to dane dot. niemieckiej produkcji przemysłowej, ograniczając obawy wywołane wczorajszym odczytem dot, zamówień. W ujęciu rocznym spadek wyniósł zaledwie 0,5%.

W Chinach odnotowano zaskakująco mocne odbicie w handlu. Majowy eksport wstrzelił aż o 14,1% r/r. Pomimo jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu importu (27,4% r/r), wzrósł

Kalendarz makroekonomiczny Wtorek Środa (godziny poranne) Publikacje wyników spółek Europa Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (przed otwarciem giełdy)

Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (po zamknięciu giełdy) USA J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO (przed otwarciem giełdy)

Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC (po zamknięciu giełdy)

Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC (po zamknięciu giełdy) 3 rynki, na które warto zwrócić uwagę Euro (EUR) Wspólna waluta wyczekuje na czwartkowe posiedzenie EBC. Bank powinien podjąć decyzję o pierwszej w obecnym cyklu podwyżce stóp procentowych. Jest to przez rynki w pełni wyceniane, uwaga zwróci się więc w stronę konferencji prasowej prezeski Lagarde. US100 Po piątkowym spadku, amerykańskie indeksy zaczynają stawać na nogi. Inwestorzy wciąż zaniepokojeni pozostają wizją głębszej korekty. Kluczowe pozostają wieści z Bliskiego Wschodu. Korona norweska (NOK) Skandynawska waluta pozostaje silnie zależna od zmian w rynkowym sentymencie oraz niezwykle niestabilnych cen surowców energetycznych. Jutro w godzinach porannych czeka ją kolejne wyzwanie – publikacja majowego odczytu inflacyjnego. — Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB

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