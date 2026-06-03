Kalendarz ekonomiczny: w otoczeniu rozgrzanych indeksów poznamy dzisiaj dane PMI i ADP z USA 🔎

Globalne rynki wchodzą w sesję w otoczeniu silnego apetytu na ryzyko, napędzanego rekordami na US500 i US100 oraz rajdem spółek półprzewodnikowych. Jednocześnie sentyment pozostaje kruchy przez napięcia na Bliskim Wschodzie, które podbijają ceny ropy i zwiększają zmienność na rynku surowców. W Azji uwagę zwróciły słabsze dane o PKB z Australii, mocny wzrost chińskiego Caixin Services PMI oraz stabilizacja japońskiego PMI dla usług na granicy 50 pkt. Dzisiejszy kalendarz makro koncentruje się przede wszystkim na danych z sektora usług w Europie i USA oraz na amerykańskim rynku pracy. Kluczowe dla dolara, obligacji i indeksów mogą być raport ADP, ISM dla usług, zamówienia w przemyśle oraz Beżowa Księga Fed. W Polsce inwestorzy będą śledzić wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego. Najważniejsze punkty dnia: 09:55 — Niemcy: PMI dla usług, konsensus 47,8.

10:00 — Strefa euro: PMI dla usług, konsensus 46,4.

11:00 — Strefa euro: inflacja PPI r/r, konsensus 4,8%.

14:15 — USA: raport ADP, konsensus 116 tys.

15:00 — Polska: wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego.

15:45 — USA: PMI dla usług S&P Global, konsensus 50,9.

16:00 — USA: ISM dla usług, konsensus 53,7 oraz zamówienia w przemyśle, konsensus 4,6% m/m.

16:30 — USA: tygodniowa zmiana zapasów ropy EIA.

20:00 — USA: Beżowa Księga Fed.

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