Rynek jest historycznie drogi, ale bańki brak? Fed publikuje półroczny raport

Na zaledwie kilka dni przed pierwszym przesłuchaniem Kevina Warsha przed Kongresem w roli przewodniczącego Fed, Rezerwa Federalna opublikowała swój półroczny raport na temat rozwoju sytuacji gospodarczej i finansowej w USA. Publikacja ta ma miejsce w momencie, gdy EURUSD próbuje odbić się od rocznych minimów, do których parę sprowadziły jastrzębie stanowisko FOMC, skupiony na inflacji język Warsha oraz napływ kapitału do amerykańskiego dolara jako bezpiecznej przystani.

EURUSD podejmuje próbę niewielkiego odbicia od niedawnych dołków, oscylując w granicach poziomu 1,1435. Para znalazła solidne wsparcie w okolicach 1,1355 i obecnie testuje 10-dniową średnią wykładniczą EMA (1,1424). Niemniej jednak szerszy trend pozostaje niedźwiedzi, jako że cena porusza się wyraźnie poniżej 30- i 100-dniowej EMA, które sygnalizują silny opór z góry w pobliżu 1,1466 i 1,1510. Wskaźnik RSI na poziomie 45,7 znajduje się w strefie neutralnej, co sugeruje konsolidację przed kolejnym ruchem kierunkowym. Źródło: xStation5

Jakie wnioski płyną z raportu?

Zarówno sam raport, jak i nadchodząca sesja pytań (Q&A) mają znacznie większą wagę niż zwykle po niedawnej decyzji Warsha o rezygnacji z tzw. forward guidance (wytycznych dotyczących przyszłej polityki pieniężnej). Zmiana ta pozostawiła rynek z niemal zerową wiedzą na temat tego, jak nowy szef Fed postrzega perspektywy gospodarcze i przyszłą politykę monetarną, zamieniając ten raport w kluczową mapę drogową dla inwestorów szukających wskazówek w kwestii stóp procentowych.

Rozwój gospodarczy w USA

Ekspansja w I kwartale 2026 r.: Wzrost gospodarczy został napędzony przez inwestycje technologiczne oraz wydatki rządowe.

Zdolności produkcyjne i przemysł: Zdolności produkcyjne USA rosną w solidnym tempie, a silna produkcja fabryczna jest stymulowana przez inwestycje w centra danych powiązane ze sztuczną inteligencją (AI).

Rynek nieruchomości: Aktywność na rynku nieruchomości mieszkaniowych pozostaje w stagnacji.

Oczekiwania inflacyjne: Wskaźniki długoterminowych oczekiwań inflacyjnych zasadniczo pokrywają się z celem na poziomie 2%.

Podaż pracy: Wzrost podaży pracy osłabł z powodu wolniejszej imigracji oraz zmian demograficznych.

System finansowy i warunki kredytowe

Odporność systemu: System finansowy został określony jako „stabilny i odporny”, a ogólna podatność na zagrożenia pozostaje bez zmian.

Wyceny aktywów: Ceny akcji, obligacji korporacyjnych oraz nieruchomości mieszkalnych przekraczają swoje średnie historyczne.

Dostępność kredytów: Małe firmy i gospodarstwa domowe nieustannie zderzają się z restrykcyjnymi warunkami kredytowymi.

Rezerwy bankowe: Rezerwy bankowe utrzymują się w „dostatnim” przedziale, wspierane przez zakupy w ramach zarządzania rezerwami.

Rynek prywatnego długu i działalność funduszy

Status rynku: Rynki prywatnego długu (private credit) nadal funkcjonują normalnie, a fundusze często wprowadzały limity umorzeń jednostek.

Żądania umorzeń: Niektóre fundusze prywatnego długu odnotowały w I kwartale znaczny wzrost żądań umorzeń, co sygnalizuje ukryte niewypłacalności oraz obawy o jakość aktywów.

Czym jest ten raport?

Półroczny raport Fed (formalnie znany jako Raport w sprawie Polityki Monetarnej) to obowiązkowy dokument przedkładany Kongresowi dwa razy w roku przez Radę Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Przedstawia on bieżący stan gospodarki USA, realizację polityki pieniężnej oraz perspektywy Fed dotyczące inflacji, zatrudnienia i stabilności finansowej.

Dlaczego ma on znaczenie dla rynków?

Raport ten daje inwestorom najpełniejszy wgląd w makroekonomiczną ocenę banku centralnego, co bezpośrednio wpływa na oczekiwania wobec przyszłych obniżek lub podwyżek stóp procentowych. Kluczowe szczegóły — takie jak wyceny aktywów przekraczające historyczne średnie, zacieśniające się warunki na rynku prywatnego długu czy dobrze zakotwiczone oczekiwania inflacyjne na poziomie 2% — dostarczają istotnych sygnałów kształtujących nastroje handlowe na globalnych rynkach obligacji, akcji i walut.