Kalendarz ekonomiczny: Zmienność buduje się pomimo braku dużych raportów (26.06.2026)

Piątkowy kalendarz makroekonomiczny świeci pustkami, a wolumen handlu w piątek może wyraźnie spaść wraz tym jak rynek kończy tydzień dynamicznych spadków, a inwestorzy trawią wczorajszą inflację PCE i jastrzębie komentarze członków Fed. Dzisiejsza sesja odbędzie się bez danych “wielkiego kalibru”. Jedyny publikacje zaplanowane na dzisiaj to sentyment i oczekiwania inflacyjne konsumentów wg Uniwersytetu w Michigan oraz przemówienia kolejnych członków Fed – Williamsa i Kashkari. Obok indeksów w centrum uwagi powinna się też znaleźć para EURUSD, która na koniec tygodnia znalazła się poniżej kluczowego wsparcia przy 1,14. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej Japonia: Czerwcowy odczyt inflacji bazowej CPI dla rejonu Tokio wyniósł 1,6% w ujęciu rocznym. Wynik okazał się w pełni zgodny z rynkowym konsensusem (1,6% r/r), jednak wskazuje na wyraźne przyspieszenie dynamiki cen w porównaniu do poprzedniego miesiąca (1,3% r/r). To podtrzymuje presję na Bank Japonii w kwestii dalszych podwyżek stóp.

Nowa Zelandia i USA: Noc przyniosła również wystąpienia przedstawicieli banków centralnych – szefowej RBNZ (Breman) oraz członka FOMC (Goolsbee) – co ukształtowało poranny sentyment na parach powiązanych z USD i NZD. Kalendarz makroekonomiczny 08:00 Norwegia - Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) za maj. Odczyt: -2,1%. Poprzedni odczyt: 0,3%.

08:00 Szwecja - Inflacja PPI w ujęciu rocznym za maj. Odczyt: 6,6%. Poprzedni odczyt: 4,7%.

09:00 Szwecja - Indeks zaufania konsumentów za czerwiec. Poprzedni odczyt: 92,4.

09:00 Szwecja - Indeks zaufania w przemyśle za czerwiec. Poprzedni odczyt: 100,5.

09:00 Słowacja - Inflacja PPI w ujęciu rocznym za maj. Poprzedni odczyt: 2,6%.

10:30 Niemcy - Przemówienie szefa Bundesbanku (Joachim Nagel).

14:30 USA - Saldo obrotów towarowych za maj. Konsensus: -85,1 mld USD. Poprzedni odczyt: -82,4 mld USD.

16:00 USA - Indeks Uniwersytetu Michigan za czerwiec. Konsensus: 50. Poprzedni odczyt: 44,8.

16:00 USA - Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe za czerwiec. Konsensus: 4,6%. Poprzedni odczyt: 4,8%.

16:00 USA - Oczekiwania inflacyjne długoterminowe za czerwiec. Konsensus: 3,4%. Poprzedni odczyt: 3,9%.

16:30 USA - Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams).

17:30 USA - Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari). 3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę: EURUSD – Główna para walutowa będzie dziś pod pełnym wpływem popołudniowych publikacji z USA. Kluczowy dla trajektorii dolara okaże się czerwcowy odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan (konsensus: 50) oraz – przede wszystkim – składowe dotyczące krótko- i długoterminowych oczekiwań inflacyjnych Amerykanów. Dodatkową zmienność przed weekendem podkręcą późniejsze jastrzębie lub gołębie akcenty w przemówieniach Williamsa i Kashkariego z Fed.

Ropa naftowa (OIL) – Notowania surowca poruszają się w rejonie lokalnych oporów ze względu na napiętą sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie. O godzinie 19:00 inwestorzy otrzymają cotygodniowy raport Baker Hughes na temat liczby wież wiertniczych w USA (konsensus zakłada nieznaczny wzrost do 436). Ewentualny spadek aktywności wydobywczej w USA dałby pretekst do podbicia cen przed zamknięciem tygodnia.

Nasdaq 100 (US100) – Kontrakty amerykański indeks technologiczny znalazły się ponownie pod presją po wyprzedaży na akcjach Apple i zapowiedziach Microsoft ws. podwyżek cen XBOX we względu na drożejące komponenty. Obok paniki wokół “AI Trade” Nasdaq może zostać dodatkowo obciążony jastrzębiami komunikatami Fed.

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