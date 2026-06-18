Kalendarz makro - Jastrzębia pauza Fed i kluczowe decyzje SNB oraz BoE (18.06.2026)

Środowa sesja na rynkach finansowych upłynęła pod znakiem decyzji Rezerwy Federalnej USA. FOMC zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian w przedziale 3,50%–3,75%, jednak zaktualizowany wykres kropkowy (dot plot) okazał się jastrzębi, sugerując podwyżkę w 2026 roku. Jednocześnie jednak tylko połowa członków Fed widzi obniżki, a sam Warsh starał się podważać sens samego istnienia narzędzia jakim jest dot-plot, zapowiadając idące zmiany w prongozach. Ostatecznie wywołało to silny wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz powrót indeksu dolara (DXY) powyżej poziomu 100 punktów. Na froncie geopolitycznym inwestorzy z uwagą śledzą podpisanie memorandum rządu USA dotyczącego relacji na Bliskim Wschodzie, co stabilizuje nastroje, lecz rynki akcji w USA odnotowały spadki w reakcji na jastrzębi ton Fed. Dzisiejsza sesja przyniesie olbrzymią zmienność na rynku walutowym, a w centrum uwagi znajdą się decyzje w sprawie stóp procentowych podejmowane przez Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) oraz Bank Anglii (BoE), co bezpośrednio wpłynie na pary z CHF oraz GBP. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej oraz porannej europejskiej Nowa Zelandia odnotowała solidne odbicie gospodarcze w pierwszym kwartale 2026 roku. PKB wzrósł o 0,8% w ujęciu kwartalnym wobec 0,5% w poprzednim okresie (rewizja z 0,2%), z kolei roczne tempo wzrostu pozostało na poziomie 1,5%, pomimo oczekiwania spowolnienia do poziomu 1,1%

Brytyjski rynek pracy wykazał oznaki stabilizacji przy lekkim wzroście stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia za kwiecień wzrosła niespodziewanie do poziomu 5,0%, przy jednoczesnym solidnym wzroście zatrudnienia o 100 tys. miejsc pracy (wobec prognozowanych 75 tys.). Presja płacowa utrzymała się na wysokim poziomie, a indeks średnich zarobków (wliczając bonusy) wyniósł 4,4% r/r. Kalendarz makroekonomiczny 09:30 Szwajcaria - Decyzja SNB w sprawie stóp procentowych. Konsensus: 0,00%. Poprzedni odczyt: 0,00%.

10:00 Szwajcaria - Konferencja prasowa SNB po posiedzeniu

13:00 Wielka Brytania - Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych. Konsensus: 3,75%. Poprzedni odczyt: 3,75%. Oczekuje się stosunku 8 do 1 za utrzymaniem stóp procentowych.

14:30 USA - Tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Konsensus: 225 tys. Poprzedni odczyt: 229 tys.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego. Konsensus: +82 bcf. Poprzedni odczyt: 108 bcf Wyniki finansowe spółek Accenture (ACN) – przed sesją Trzy rynki, na które warto zwrócić uwagę CHF (Frank szwajcarski) – decyzja SNB będzie kluczowym czynnikiem zmienności. Bank pozostaje w trudnej sytuacji ze względu na presję surowcową oraz ryzyka geopolityczne, co zmusza go do potencjalnych interwencji walutowych w celu powstrzymania nadmiernej aprecjacji franka.

GBP (Funt szterling) – Bank Anglii staje przed wyzwaniem wciąż wysokiej inflacji, ale która jednocześnie spowolniła do 2,8%, co raczej powstrzymuje natychmiastową presję na podwyżki. Oczekuje się stosunku głosów 8 do 1, co może być postrzegane gołębio po ostatnich dużych dysproporcjach.

Obligacje skarbowe USA (T-Note) – rentowności długu dynamicznie wzrosły po jastrzębim komunikacie FOMC. Dzisiaj obserwujemy lekkie odbicie samych cen obligacji, ale zmienność może powrócić wraz z publikacjami z USA

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