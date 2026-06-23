Kalendarz makro - Wstępne wskaźniki PMI oraz wyniki FedEx w cieniu rynkowych spadków

Globalne rynki akcji pozostają dzisiaj pod presją, ale nie ze względu na dane, ale poprzez ogromną niepewność wywołaną coraz większym długiem zaciąganym przez spółki technologiczne, głównie na rozwój dziedziny sztucznej inteligencji. Równocześnie notowania ropy naftowej utrzymują się na niskich poziomach, sygnalizując obawy o słabnący popyt w ujęciu globalnym. Inwestorzy zdążyli już wycenić twarde dane napływające z sesji azjatyckiej, jednak uwaga rynków skupia się obecnie na wstępnych odczytach wskaźników PMI ze Starego Kontynentu oraz ze Stanów Zjednoczonych. Publikacje te wyznaczą kierunek dla najbardziej zmiennych instrumentów, weryfikując realną skalę potencjalnego spowolnienia gospodarczego. Pod koniec dnia zmienność na rynku surowcowym może zostać podbita przez szacunkowy raport API o zapasach paliw, a tuż po zamknięciu Wall Street swoją kondycję finansową zaprezentuje FedEx, stanowiący jeden z kluczowych barometrów globalnego handlu 📊. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej Japonia: Poranne wskaźniki PMI wskazały na polepszenie się sytuacji. Indeks dla przemysłu wyniósł 54,9 przy oczekiwaniu 54,5 oraz przy takim samym poprzednim poziomie.

Australia: Wstępne dane PMI potwierdziły mieszany obraz: z jednej strony poprawa w sektorze przemysłowym do 51,2 z poziomu 50,7, ale z drugiej strony utrzymanie wskaźnika dla sektora usługowego poniżej 50 punktów (choć nastąpiła poprawa samego wskaźnika) Kalendarz makroekonomiczny 09:15 Francja - Wskaźnik PMI dla przemysłu. Konsensus: 50. Poprzedni odczyt: 49,7.

09:15 Francja - Wskaźnik PMI dla usług. Konsensus: 45,5. Poprzedni odczyt: 44,3.

09:30 Niemcy - Wskaźnik PMI dla przemysłu. Konsensus: 50,5. Poprzedni odczyt: 50,1.

09:30 Niemcy - Wskaźnik PMI dla usług. Konsensus: 49. Poprzedni odczyt: 48,1.

10:00 Strefa Euro - Zbiorczy wskaźnik PMI. Konsensus: 49,1. Poprzedni odczyt: 48,5.

10:30 Wielka Brytania - Wskaźnik PMI dla usług. Konsensus: 50,1. Poprzedni odczyt: 49,3.

15:45 USA - Wskaźnik PMI dla przemysłu. Konsensus: 54,6. Poprzedni odczyt: 55,1.

15:45 USA - Wskaźnik PMI dla usług. Konsensus: 51,1. Poprzedni odczyt: 50,7.

22:30 USA - Raport API o zapasach ropy naftowej. Poprzedni odczyt: -8,3 mln brk. Wyniki spółek FedEx (Wall Street) publikacja po sesji. Raport za IV kwartał roku obrotowego. To absolutny klasyk i tzw. papierek lakmusowy globalnej kondycji konsumentów i handlu. Warto zwrócić uwagę, że to pierwszy raport po głośnym wydzieleniu segmentu FedEx Freight jako niezależnej spółki giełdowej. Rynek będzie polował na informacje o redukcji kosztów i prognozy na drugą połowę roku. Rynki, na które warto zwrócić uwagę EURUSD: Główna para walutowa będzie w nadchodzących godzinach niezwykle wrażliwa na rozbieżności pomiędzy wstępnymi odczytami PMI ze strefy euro (szczególnie z Niemiec) oraz ze Stanów Zjednoczonych.

Ropa WTI: Utrzymujące się niskie ceny surowca mogą zareagować podwyższoną zmiennością w odpowiedzi na nocny raport API. Jakiekolwiek zaskoczenie wzrostem zapasów może dodatkowo pogłębić presję spadkową.

US500 (S&P 500): Amerykański benchmark znajduje się od rana pod obstrzałem sprzedających. Na jego finalne zamknięcie kluczowy wpływ będą miały popołudniowe odczyty wskaźników koniunktury z USA oraz publikowane wieczorem wyniki FedEx.



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