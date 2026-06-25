Kłopoty sektora technologicznego w USA

Środowa publikacja raportu kwartalnego spółki Micron poprawiła rynkowy sentyment względem sektora półprzewodników, prowadząc do pokaźnych zysków na tzw. pre-markecie. Wykres 1: Zwycięzcy i przegrani na Nasdaq 100 (25.06.2026) Źródło: XTB Research. 25.06.2026 Zyski wypracowane przez Micron (+18,1%), Sandisk (+18,4%), Seagate (+10,3%), Western Digital (+9,6%) czy QUALCOMM (+9,5%) okazują się jednak niewystarczające aby doprowadzić do umocnienia kluczowych indeksów technologicznych, którym ciążą słabe notowania gigantów. Wykres 2: Mapa sektorowa dla Nasdaq 100 (25.06.2026) Źródło: XTB Research. 25.06.2026 Straty notują kluczowe dla indeksu: Apple (-3,8%), które traci po ogłoszeniu podwyżek cen Macbooków oraz iPadów;

Amazon (-3%), któremu ciążą obawy związane z tzw. Digital Markets Act, unijnym rozporządzeniem mającym na celu ukrócenie monopolistycznych praktyk gigantów technologicznych;

Alphabet (-2,5%), który traci dwóch kluczowych badaczy – Noama Shazeera oraz Johna Jumpera, zwycięzcę nagrody Nobla – na rzecz Open AI oraz Anthropic.

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