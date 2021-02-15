Kluczowe spółki z wynikami w tym tygodniu (15.02.2021)

Ze względu na święto, dzisiejsza sesja kasowa na Wall Street nie odbędzie się, choć rynek kontraktów działa normalnie. Niemniej dzisiaj nie poznamy żadnych wyników spółek z Wall Street. Wieczorem kilka podmiotów pokaże wyniki, ale nie będą to żadne znaczące spółki.

Sezon wyników w USA jest już niemal zakończony, wobec tego mamy bardzo mało znaczących spółek, które będą publikować wyniki. Z drugiej strony czekają nas wyniki spółek mniejszych, ale bardzo interesujących. We wtorek i środę poznamy wyniki Palantira oraz Tilray, spółki które znacząco zyskały w ostatnim czasie. Z kolei w czwartek wyniki opublikują spółki wydobywcze - Barrick Gold oraz Newmont. We wtorek i środę spółki związane z ropą naftową, czyli Marathon oraz Occidental Petroleum. W tym tygodniu jedyną spółką z Dow Joensa, która pokaże wyniki będzie Walmart. W tym tygodniu wyniki pokażą również operatorzy hotelarscy - Hilton oraz Marriott.

Kluczowe spółki z Wall Street, które będą publikowac wyniki. Źródło: Bloomberg, XTB