Przegląd rynkowy: Zielone otwarcie w Europie 🔼 Akcje Adyen rosną 10% po wynikach

Europejskie indeksy rozpoczęły czwartkową sesję na niewielkim plusie, a głównym impulsem dla kupujących okazały się zgodne z oczekiwaniami dane o inflacji w USA. Lipcowy CPI wzrósł o 0,1% m/m, natomiast inflacja bazowa wyniosła 2,5% r/r, co ograniczyło obawy przed kolejnym szybkim zaostrzeniem polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. W reakcji rynek terminowy obniżył wyceniane prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed o 25 pb we wrześniu do około 40% z blisko 67% jeszcze tydzień wcześniej. Lepszy sentyment przełożył się na wzrosty większości głównych indeksów europejskich, a wsparcia funtowi rynkowi dostarczyły dane o wzroście PKB Wielkiej Brytanii o 0,4% w II kwartale. W centrum uwagi inwestorów pozostają dziś kolejne dane makroekonomiczne z Europy, wyniki spółek oraz ceny ropy, które lekko spadają ale nadal utrzymuj się powyżej 80 USD za baryłkę.

Stoxx Europe 600 rośnie o około 0,2% , ponownie zbliżając się do historycznych maksimów. Wzrost ma szeroki charakter, co wskazuje, że poprawa nastrojów nie ogranicza się do pojedynczego sektora czy rynku.

DAX i CAC 40 zyskują około 0,3%. Niemiecki i francuski rynek korzystają przede wszystkim ze spadku obaw dotyczących dalszego wzrostu kosztu pieniądza w USA. Niższe oczekiwania dotyczące stóp Fed mogą wspierać wyceny akcji poprzez spadek wymaganej przez inwestorów premii za ryzyko stopy procentowej.

FTSE 100 spada po mocniejszych danych ze strony brytyjskiego PKB. Gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła w II kwartale o 0,4%, zgodnie z konsensusem. Dane zmniejszają obawy przed gwałtownym pogorszeniem koniunktury mimo nadal wysokich stóp procentowych i są istotne szczególnie dla banków oraz spółek bardziej uzależnionych od krajowego popytu.

Kluczowym katalizatorem nastrojów pozostaje amerykańska inflacja. CPI wzrósł w lipcu o 0,1% m/m, a inflacja bazowa wyniosła 2,5% r/r. Po wcześniejszych słabszych danych z amerykańskiego rynku pracy taki odczyt zmniejsza presję na Fed, aby ponownie podnosić stopy już we wrześniu.

Rynek nadal uwzględnia premię geopolityczną na ropie, związaną z napięciami pomiędzy USA i Iranem oraz bezpieczeństwem transportu przez cieśninę Ormuz. W dalszej części europejskiej sesji uwagę mogą przejąć finalny CPI z Hiszpanii oraz produkcja przemysłowa w strefie euro, które dostarczą kolejnych wskazówek dotyczących kondycji gospodarki i perspektyw polityki EBC.

Wykresy EU50, DE40 (interwał M30)

Patrząc na kontrakty na Euro Stoxx 50, widzimy, że cena znajduje się mniej więcej w środkowym przedziale wzrostowego kanału cenowego. Istotnym wsparciem momentum jest EMA50 (pomarańczowa linia) - spadek poniżej niej w dwóch poprzednich impulsach spadkowych poprzedzał silniejszy ruch "na południe". Ważnym oporem jest 6600 punktów - poziom ostatnich, lokalnych szczytów.

Źródło: xStation5

Kontrakt na DAX walczy dziś o utrzymanie powyżej 50-sesyjnej średniej EMA50 (pomarańczowa linia), a kluczowym oporem jest poziom 26600 punktów. Indeks notowany jest relatywnie blisko 200-sesyjnej wykładniczej średniej przy 26,400 punktów.

Źródło: xStation5

Najmocniejszym walorem w zestawieniu Euro Stoxx 50 jest Adyen, którego akcje rosną aż o 10,1%, zdecydowanie dystansując pozostałe spółki indeksu. Za nim znajdują się europejskie banki: BBVA zyskuje 1,6%, Santander 1,5%, Nordea 1,4%, a UniCredit, Deutsche Bank i Intesa Sanpaolo około 0,7–0,8%, co wskazuje na wyraźną relatywną siłę sektora finansowego. Pozytywnie wyróżniają się również Deutsche Telekom i Rheinmetall, których notowania rosną po około 0,9%. Po przeciwnej stronie rynku największą presję widać na BASF, tracącym około 1,3%, a słabo zachowują się również Wolters Kluwer (-0,7%) oraz Volkswagen (-0,5%). Warto jednak zauważyć, że część dzisiejszych spadkowiczów pozostaje bardzo mocna w dłuższym terminie – przykładowo Infineon, mimo spadku o 0,4% na sesji, jest około 67% powyżej poziomu z początku roku. Układ liderów i maruderów pokazuje więc przede wszystkim rotację kapitału w kierunku finansów, podczas gdy materiały, przemysł i wybrane spółki konsumenckie pozostają pod relatywnie większą presją.

Źródło: XTB Research

Euro Stoxx 50 znajduje się zaledwie około 0,3% poniżej historycznego maksimum, a mimo niewielkiej ujemnej stopy zwrotu widocznej na dashboardzie dla bieżącej sesji szerszy trend pozostaje wyraźnie wzrostowy: indeks zyskuje 4,0% w miesiąc i 12,8% od początku roku. Szerokość rynku nadal wygląda konstruktywnie, ponieważ 66% spółek znajduje się powyżej 200-sesyjnej średniej kroczącej, a 64% powyżej SMA50, co oznacza, że wzrost nie opiera się wyłącznie na kilku największych komponentach. Jednocześnie struktura sektorowa jest mocno zróżnicowana: najlepiej prezentują się przemysł i finanse, podczas gdy największym obciążeniem dla indeksu są spółki komunikacyjne oraz consumer discretionary. Szczególnie interesująca pozostaje technologia – sektor jest około 32% na plusie od początku roku, ale jego wskaźnik C/Z na poziomie około 47 pokazuje, że bardzo silnej dynamice kursów towarzyszą już wysokie mnożniki wyceny. Wśród długoterminowych liderów wyróżniają się Infineon i ASML, natomiast silna pozycja ING, BBVA i UniCredit potwierdza, że banki pozostają jednym z filarów tegorocznego rynku europejskiego. Całościowo obraz Euro Stoxx 50 pozostaje technicznie mocny, lecz coraz bardziej wymagający pod względem wyceny, dlatego dalszy ruch w pobliżu rekordów będzie w większym stopniu zależał od wyników spółek, stóp procentowych i utrzymania szerokiego udziału sektorów we wzrostach.

Źródło: XTB Research

Wiadomości ze spółek

Adyen rozpoczął sesję jako zdecydowany lider wzrostów w Euro Stoxx 50 , a notowania spółki zyskują ponad 10% po podniesieniu prognozy przychodów na 2026 rok. Holenderski operator płatności oczekuje obecnie wzrostu przychodów netto o 21–23% , wobec wcześniejszej prognozy zakładającej dynamikę na poziomie 20–22%.

Pandora zyskuje około 3% po publikacji wyników. Duńska spółka przebiła oczekiwania rynku za II kwartał i podniosła prognozę wyników. Reakcja kursu pokazuje, że w obecnym otoczeniu inwestorzy premiują przede wszystkim spółki, które nie tylko raportują wyniki powyżej konsensusu, ale również poprawiają perspektywy na kolejne kwartały.

Thyssenkrupp pozostaje pod presją i według danych z początku sesji traci około 1,5%. Negatywna reakcja pojawiła się mimo zawężenia i podniesienia prognoz spółki na 2026 rok. To istotny sygnał, ponieważ pokazuje, że sama korekta guidance nie wystarcza, jeżeli oczekiwania inwestorów przed publikacją wyników były już wysokie.

Mocne wyniki Adyen wspierają akcje

Adyen opublikował mocne wyniki za pierwsze półrocze 2026 roku i podniósł prognozę wzrostu przychodów, co przełożyło się na ponad 10-procentowy wzrost notowań spółki podczas europejskiej sesji. Przychody netto wyniosły 1,30 mld EUR, rosnąc o 19% r/r i o 21% przy stałych kursach walutowych, nieznacznie przekraczając konsensus. Jeszcze mocniej, o 24% r/r, zwiększył się wolumen przetworzonych płatności, który osiągnął 803,8 mld EUR. Skorygowana EBITDA wzrosła o 18% do 641,5 mln EUR, ale marża obniżyła się z 50% do 49% pod wpływem rosnących kosztów oraz przejęć Talon.One i Orb. Najważniejszym elementem raportu jest jednak podniesienie prognozy wzrostu przychodów netto na 2026 rok do 21–23% przy stałych kursach walutowych z wcześniejszych 20–22%.

Przychody netto: 1,303 mld EUR, +19% r/r oraz +21% przy stałych kursach walutowych, wobec około 1,29 mld EUR oczekiwanych przez rynek.

Wolumen przetworzonych płatności: 803,8 mld EUR, +24% r/r wobec 649 mld EUR rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA: 641,5 mln EUR, +18% r/r; marża EBITDA spadła do 49% z 50% rok wcześniej.

Zysk netto: 544,1 mln EUR, +13% r/r, natomiast wolne przepływy pieniężne wzrosły o 17% do 553,4 mln EUR.

Prognoza na 2026 rok: wzrost przychodów netto o 21–23% przy stałych kursach walutowych wobec wcześniejszych 20–22%.

Przejęcia: Adyen sfinalizował zakup Talon.One za 750 mln EUR oraz Orb za 335 mln USD; transakcje mają dodać około 1 pkt proc. do tegorocznego wzrostu przychodów, ale jednocześnie obniżyć marżę EBITDA o podobną wartość.

Najmocniejszy segment: Platforms zwiększył przychody o 37% do 165,5 mln EUR, a wolumen płatności o 42% do 135 mld EUR.

Wolumen płatności rośnie szybciej niż przychody Adyen

Najmocniejszym sygnałem operacyjnym w wynikach Adyen jest 24-procentowy wzrost wolumenu przetworzonych płatności do 803,8 mld EUR. Dynamika była wyższa niż 19-procentowy nominalny wzrost przychodów netto, które osiągnęły 1,303 mld EUR. Przy stałych kursach walutowych przychody zwiększyły się o 21%.

Struktura wzrostu pozostaje istotnym atutem modelu biznesowego spółki. Około 70% wzrostu pochodziło od dotychczasowych klientów, co wskazuje, że Adyen zwiększa skalę działalności wraz z rozwojem obsługiwanych przedsiębiorstw, zamiast opierać ekspansję wyłącznie na pozyskiwaniu nowych kontraktów. Jednocześnie 300 klientów odpowiadało za około 60% wzrostu wobec ponad 70% trzy lata wcześniej, co wskazuje na stopniową dywersyfikację źródeł ekspansji.

Najwyższą dynamikę zanotował segment Platforms, gdzie przychody wzrosły o 37% do 165,5 mln EUR, a wolumen płatności o 42% do 135 mld EUR. Największym biznesem pozostaje Digital z przychodami na poziomie 719,7 mln EUR, wyższymi o 13% r/r, podczas gdy Unified Commerce zwiększył sprzedaż o 25% do 417,7 mln EUR.

Rosnące koszty i przejęcia obciążają marżę EBITDA

Szybkiemu wzrostowi biznesu towarzyszy presja kosztowa, która obniżyła marżę EBITDA do 49% z 50% rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wzrosła wprawdzie o 18% do 641,5 mln EUR, ale znalazła się nieznacznie poniżej oczekiwań analityków. Po wyłączeniu około 6 mln EUR jednorazowych kosztów związanych z przejęciami marża utrzymałaby się na poziomie 50%.

Koszty operacyjne zwiększyły się o 21% do 738 mln EUR. Adyen zatrudnił w pierwszym półroczu dodatkowych 249 pracowników, zwiększając łączną liczbę zatrudnionych do 5020, natomiast koszty pracownicze wzrosły o 15% do 431,1 mln EUR. Spółka przyspiesza również inwestycje infrastrukturalne i zakłada, że nakłady inwestycyjne sięgną w tym roku około 7% przychodów netto, m.in. ze względu na wcześniejsze rozpoczęcie wydatków związanych z centrum danych pierwotnie planowanym na 2027 rok.

Mimo rosnących nakładów generacja gotówki pozostaje mocna. Zysk netto zwiększył się o 13% do 544,1 mln EUR, a wolne przepływy pieniężne wzrosły o 17% do 553,4 mln EUR, odpowiadając około 86% EBITDA. Na koniec czerwca Adyen posiadał 12,4 mld EUR środków pieniężnych, a po wyłączeniu sald związanych z klientami oraz krótkoterminowych należności gotówka operacyjna wynosiła około 4,6 mld EUR.

Adyen podnosi prognozę i wychodzi poza tradycyjne płatności

Kluczowym elementem raportu jest podniesienie prognozy wzrostu przychodów netto na 2026 rok do 21–23% przy stałych kursach walutowych z wcześniejszego przedziału 20–22%. Nowa prognoza uwzględnia wkład Talon.One i Orb, czyli pierwszych przejęć w historii Adyen, a zarząd wskazuje jednocześnie na rosnącą aktywność zarówno nowych, jak i dotychczasowych klientów.

Adyen przejął dostawcę rozwiązań lojalnościowych Talon.One za 750 mln EUR oraz firmę Orb, specjalizującą się w rozliczeniach przedsiębiorstw, za 335 mln USD. Transakcje mają zwiększyć dynamikę tegorocznych przychodów o około 1 pkt proc., ale równocześnie obniżyć całoroczną marżę EBITDA o około 1 pkt proc., uwzględniając koszty transakcyjne. Strategicznie przejęcia rozszerzają ofertę Adyen poza samo przetwarzanie płatności w kierunku programów lojalnościowych, billingowych oraz usług money movement.

Z perspektywy inwestorów raport ma zatem wyraźnie pozytywny wydźwięk wzrostowy, ale pokazuje krótkoterminowy kompromis pomiędzy ekspansją a rentownością. Adyen rośnie szybciej od 20% przy stałych kursach, wolumen płatności zwiększa się jeszcze mocniej, a zarząd podnosi guidance, jednocześnie akceptując przejściową presję na marże związaną z inwestycjami i przejęciami. Spółka podtrzymała jednak cel osiągnięcia marży EBITDA powyżej 55% do 2028 roku, co sprawia, że tempo powrotu rentowności w kierunku tego poziomu będzie jednym z kluczowych parametrów obserwowanych przez rynek w kolejnych kwartałach.

Wykres akcji Adyen (ADYEN.NL, interwał D1)

Akcje spółki rosną dziś ponad 10% i zbliżają się do przetestowania 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia), będącej potencjalnie poziomem ważnego oporu.

Źródło: xStation5